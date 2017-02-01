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    Обстановка в Авдеевке: комментарий гендиректора коксохима

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (450)

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    В сложившейся ситуации Авдеевский коксохимический завод не может оставить жителей города без отопления, заявил гендиректор предприятия Муса Магомедов.
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    Вечером 30 января в Авдеевке была перебита последняя линия электропередачи, которая снабжала местное градообразующее предприятие — Авдеевский коксохимический завод. В результате город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

    Ситуация в Авдеевке
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    Авдеевка после обстрелов: пункты обогрева и полевые кухни

    "С заводом произошло то, что два ввода, на которых мы находились, из четырех сначала отбили один, потом второй. И нам пришлось в этой ситуации, понимая, что самостоятельная генерация не позволяет обеспечить полноценное производство, пришлось делать выбор: греть батареи, или греть город. Поэтому мы батареи вывели в консервацию, направили тепловые ресурсы на обогрев города. А сейчас пытаемся сохранить батареи и обогреть город. Удовольствие это очень дорогое. Большие общественные расходы, но мы понимаем, что оставить людей без тепла — это аморально, мы этого делать не будем", — сказал Магомедов, слова которого приводит издание LB.ua.

    "С 9:30 мы перешли на природный газ одним из котлов, сейчас постараемся добавить температуру. Есть шансы сохранить до того или иного перемирия. Я думаю, что не вечно же будет продолжаться война", — добавил он.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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