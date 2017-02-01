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    Фотоленты

    Авдеевка. Жизнь под огнем

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (450)

    (обновлено: )56
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем.
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем.
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов.
    facebook.com/reutski

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    Авдеевка. Жизнь под огнем

    Необходимости в массовой эвакуации жителей Авдеевки, которая пострадала в результате обстрелов, на данный момент нет, сообщил заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обстрелы Авдеевки: надо прекращать безумие - Бондаренко

    Президент Украины Петр Порошенко поручил принять безотлагательные меры для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки. С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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