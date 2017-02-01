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    В Авдеевке снова стреляют – полиция

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (457)

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    Как сообщили в полиции, по состоянию на 19:00 в областной главк поступило 16 сообщений от жителей города, из них девять касательно последствий обстрелов.
    Авдеевка, Донбасс
    Associated Press Inna Varenytsia

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке по состоянию на 19:00 снова начались обстрелы, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области. 

    "Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", — говорится в сообщении.

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

    По состоянию на 19:00 в областной главк полиции, в колл-центр 102, поступило 16 сообщений от жителей города, из них 9 касательно последствий обстрелов. Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи.

    "Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия", — отметили в полиции.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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