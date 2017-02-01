Аброськин: под Авдеевкой за сутки 26 ополченцев убиты, 60 ранены

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что за последние сутки из-за обострения в районе Авдеевки 26 ополченцев убиты и 60 ранены.

"Не буду скрывать, что мы получаем информацию из временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа — за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых", — написал Аброськин в среду вечером в Facebook.

Вместе с тем, официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник еще в среду днем заявлял, что ополченцы потеряли 42 военных в боях под Авдеевкой в Донбассе.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.