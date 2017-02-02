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    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (465)

    21
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина

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    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области

    В результате обстрелов Авдеевке в среду погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

    "Погиб местный житель, также один мирный житель получил ранения", — говорится в сообщении. В материале отмечается, что это произошло в среду во время массированного артобстрела Авдеевки.

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем

    Прокуратура завела уголовное дело по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, отмечается в материале.

    Начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, погибла женщина. "Буквально 20 минут назад по улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", — написал он в Facebook.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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