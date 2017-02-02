Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области

В результате обстрелов Авдеевке в среду погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Погиб местный житель, также один мирный житель получил ранения", — говорится в сообщении. В материале отмечается, что это произошло в среду во время массированного артобстрела Авдеевки.

Прокуратура завела уголовное дело по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины, отмечается в материале.

Начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, погибла женщина. "Буквально 20 минут назад по улице Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", — написал он в Facebook.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.