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    Общество

    Киев возложит ответственность на ополченцев в случае обострения в Авдеевке

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (461)

    (обновлено: )32805
    Дарья Олифер подчеркнула, что ополченцы обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки.
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    facebook.com/reutski

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что ополченцы должны обеспечить безопасные условия для ремонтных работ в Авдеевке, иначе ответственность за усугубление ситуации там будет лежать на них.

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем

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    "Представители ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.) обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", — написала Олифер в Facebook по итогам работы контактной группы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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