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    В Черкасской области объявлен траур по бойцам АТО, погибшим под Авдеевкой

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (470)

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    В Черкасской области в среду и четверг объявлен траур по погибшим военнослужащим, которые погибли в результате боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области.
    Траур. Архивное фото
    AP Photo/Dmitry Lovetsky

    КИЕВ, 2 фев — РАИ Новости Украина. Траур по погибшим в районе Авдеевки бойцам антитеррористической операции объявлен 1 и 2 февраля в Черкасской области.

    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области

    "Двухдневный траур в Черкасской области по нашим павшим Героям. Вечная память и слава Андрею Кизилу, Дмитрию Оверченко и Виталию Шамраю, которые погибли в боях под Авдеевкой", — написал глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко в Facebook.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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