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    ЮНИСЕФ: бои у Авдеевки оставили без тепла и воды более 17 тыс людей

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (464)

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    По информации ЮНИСЕФ, более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений вокруг Авдеевки.
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    facebook.com/reutski

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей, сообщили в ЮНИСЕФ.

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем

    "Более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений за последние два дня вокруг города Авдеевка, в Донецкой области на востоке Украины", — говорится в заявлении Детского фонда ООН.

    Уточняется, что из-за обострения ситуации закрылись шесть школ и четыре детских сада.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

     

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