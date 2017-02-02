ЮНИСЕФ: бои у Авдеевки оставили без тепла и воды более 17 тыс людей

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей, сообщили в ЮНИСЕФ.

"Более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений за последние два дня вокруг города Авдеевка, в Донецкой области на востоке Украины", — говорится в заявлении Детского фонда ООН.

Уточняется, что из-за обострения ситуации закрылись шесть школ и четыре детских сада.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.