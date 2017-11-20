"Батькившина" и Тимошенко: все пропало или все только начинается?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда в феврале 2014-го года на сцену Майдана неожиданно выкатили инвалидную коляску с Юлией Тимошенко, у многих из присутствующих возникли неоднозначные чувства.

Одни были искренне рады увидеть освободившуюся политзаключенную, другие недовольно свистели в ее адрес, третьи — и вовсе не обращали на это внимания, считая ее появление каким-то недоразумением.

Читайте также: Тимошенко и Саакашвили обречены работать вместе — Охотин

Спустя три с половиной года с той неоднозначной встречи восприятие Юлии Владимировны в обществе мало изменилось. Кто-то по-прежнему считает ее устаревшей модификацией политика топ-уровня, а кто-то всерьез рассматривает Тимошенко в качестве лидера, которому под силу вывести Украину из крутого пике.

Из князей в грязи… и обратно

Несмотря на то, что сразу после своего триумфального возвращения из Качановской колонии, главная женщина украинской политики намекнула, что не собирается возвращаться в "большую игру", ее настрой скоро переменился. Тимошенко быстро забыла обещание не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах и составила конкуренцию своему давнему врагу Петру Порошенко.

Правда, безуспешно — ее 12,8% голосов еще раз подтвердили, что в Украине "по-новому" она будет на вторых, а то и на третьих ролях. Еще меньшее количество симпатий 5,68% Тимошенко собрала на выборах в Верховную Раду. Поэтому тонко почувствовав конъюнктуру, лидер "Батькивщины" старалась не высовываться, избрав для себя роль рядовой участницы парламентского большинства. Но, быть аутсайдером украинской политики долго не пришлось — едва в большом коалиционном корабле проявилась первая течь, Юлия Владимировна первой поспешила покинуть это судно. А оказавшись в родной оппозиционной стихии, лидер "Батьквищины" стала стремительно возвращать себе утерянные позиции. Огульная критика новой власти принесла свои плоды — за короткое время рейтинг Тимошенко вплотную приблизился к президентскому.

Новые вызовы

Согласно последним социологическим опросам, лидер "Батькивщины" делит лидерство с Петром Порошенко. По данным Центра социальных исследований "София", если бы выборы главы государства проходили в самое ближайшее время, именно Тимошенко стала новым гарантом Конституции. Согласно опросу Центра Разумкова политик хоть и уступает действующему президенту, все равно дышит ему в спину.

Останавливаться на достигнутом Тимошенко не планирует. Для нее все средства хороши. Даже если для общего успеха нужно будет объединиться с недавними недругами, Леди Ю пойдет и на такой шаг. Как это, например, было в истории с эпохальным пересечением госграницы Михаилом Саакашвили. В 2008-м Тимошенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным хихикали над грузинским президентом, а в 2017-м лидер "Батькивщины" легко стала ближайшим соратником Михаила Николозовича.

Изменилась донельзя

Хотя, тех, кто знает Юлию Владимировну с самого начала ее карьеры, подобные метаморфозы совершенно не удивляют. Как рассказывает народный депутат нескольких созывов Тарас Чорновил, который дружил с Тимошенко с начала 2000-х, лидер "Батькивщины" сейчас и тогда — небо и земля.

"Юля поменялась просто кардинально, — признается Чорновил. — Раньше, до своего ареста она очень прислушивалась к мнению своих советников и политтехнологов, регулярно проводила мозговые штурмы. И если ей говорили не совершать тех или иных шагов, она их не предпринимала. Когда Тимошенко вернулась из колонии, все ожидали увидеть ее прежнюю — с хитростями и цинизмом, но мудрую, думающую и адекватную. Но вопреки советам, она наделала много ошибок, в числе которых участие в президентских выборах. Из этой же серии — ставка на жесткую военную риторику на выборах в Раду. Понятно, что после ряда неверных действий советники отошли в сторону".

Не кукла Барби

По словам Чорновила, сегодня Тимошенко демонстрирует отсутствие здравого осмысления, самокритичности, а также колоссальную самоуверенность, граничащую с самовлюбленностью.

"То, что сегодня происходит с Тимошенко сложно объяснить, — продолжает бывший политик. — Дело либо в состоянии здоровья, либо в финансовых ресурсах. Мне кажется, у Юлии Владимировны имеется чувство разочарованности в своих силах. Она бросается из стороны в стороны, ищет союзников, действует очень хаотично. Кроме того, она неожиданно исчезает из поля зрения как раз тогда, когда надо наоборот быть на публике. Вместо того, чтобы громить, добивать и обвинять, Тимошенко просто пропадает на несколько недель".

Не радует бывшего приятеля Юлии Владимировны и ее внешний вид.

"Я давно знаю Юлю и могу сказать, что в прежние времена она пусть и выглядела старее и не была "куклой Барби", но это была здоровая, дышащая энергией женщина. Сегодня я вижу человека, который просто уничтожил себя пластическими операциями. У нее ужасное выражение лица — изменение формы рта, в надбровных дугах, похоже, не приживаются импланты. Не ясно, с чем можно связать и ее похудение — или это онкология, или некорректные медицинские вмешательства", — резюмирует Чорновил.

Еще есть порох

Вместе с тем, политолог Андрей Золотарев, который в свое время входил в число тех самых влиятельных консультантов Тимошенко, считает, что ее пока не стоит сбрасывать со счетов.

"Тимошенко по-прежнему остается одним из самых ресурсных украинских политиков, может преподать другим уроки жесткой политической риторики. Харизма у нее сохранилась, хотя безусловно физические и эмоциональные кондиции уступают лучшим образцам. Поверьте, у Тимошенко имеются очень серьезные и давние президентские амбиции. Еще накануне Майдана в 2004-м это было главной целью Тимошенко. Сегодня она снова близка к заветной цели, но может так произойти, что звезды опять не будут благосклонны", — говорит политолог.

Среди причин возможного провала Золотарев называет крайне слабую партийную структуру.

"Несмотря на катастрофическое падение рейтинга Порошенко, большой проблемой являются слабые позиции партийной машины "Батькивщины". Сегодня они и рядом не стоят с тем уровнем, который был в "нулевых" годах. Уход Александра Турчинова не лучшим образом сказался на партийных структурах, а фигуру, адекватную задаче так и не нашли, — считает Золотарев. — Кроме того, у "Батькивщины" очень ограничен потенциал электорального роста. Вокруг фигуры Тимошенко сейчас нет ни олигархического, ни общественного консенсуса. У Юли и близко нет того ресурса, которым располагает Порошенко. Перед ней стоит непростая задача, ведь третье подряд поражение может стать финальной точкой в ее политической карьере".