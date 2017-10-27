Тимошенко или Порошенко? Как и почему врут соцопросы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда-то социологические опросы и их результаты считались были объективным критерием происходящего в стране и реальной оценкой популярности в народе того или иного политического деятеля. Но после того, как последние посредством финансового стимула взялись корректировать результаты исследований в свою пользу, доверия к социологам стало на порядок меньше.

Странные цифры

Данные самых последних социологических опросов откровенно повеселили. На вопрос, кого украинцы поддержат в случае проведения досрочных президентских выборов на следующей неделе, авторитетные Центр Разумкова и Центр социальных исследований "София" получили противоположные ответы.

Так, согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, наибольшую электоральную поддержку в первом туре выборов получил бы Петр Порошенко — 14,0%. Далее в рейтинге следуют Юлия Тимошенко (8,4%), Анатолий Гриценко (7,2%), Юрий Бойко (6,8%), Святослав Вакарчук (6,6%), Олег Ляшко (6,3%).

У Центра социальных исследований "София" – другие результаты. Согласно его опросу, лидером президентских симпатий является Юлия Тимошенко, за которую якобы готовы проголосовать 12,9% опрошенных. Действующий глава государства с его 9,9% существенно отстает. Да так, что в спину ему уже якобы дышит глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (9,5%).

С барского плеча

Как получилось, что два опроса дали настолько разные ответы, как и в большинстве случаев так останется загадкой. Чтобы расставить точки над "і", узнать степень правдивости современных соцопросов и вероятность их сотрудничества с политиками, корреспондент РИА Новости Украина обратился к экспертам.

"Всегда надо смотреть на выборку, то, в каких областях были опросы, какова активность этих людей, – говорит политолог Кость Бондаренко. – Сегодня большое количество граждан попросту отказываются отвечать на вопросы или пытаются скрыть свои настоящие предпочтения. Это, так называемый, "стесняющийся" электорат, который проявил себя на выборах и в США, и в Германии".

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В то же время, эксперт не исключил, что свою роль может играть фактор коррекции результатов под конкретного заказчика.

"Я не буду утверждать, что все социологи этим грешат, но иногда бывает такое, что с барского плеча погрешность накидывается тому или иному кандидату. Если она составляет 3%, а у кандидата реальных 5%, то ему ставят 8%. Многие откровенно манипулируют цифрами. Как правило, рейтинговые данные соцопросов сильно отличаются, а вот ответы на вопросы, которые касаются социальной ситуации приблизительно одинаковы у всех", — отметил политолог.

Разницы нет

Вместе с тем, социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева убеждена, что соцопросам можно и нужно верить. Правда, не всегда.

"Когда одна компания говорит, что у Порошенко – 14%, а у Тимошенко – 15,5, то мы должны понимать, что полторы процента разницы на самом деле нет. Это находится за рамками статистической ошибки, — объясняет эксперт. – Кроме того, сама по себе выборочная совокупность – это совокупность, которая имеет эту погрешность и если мы сделаем другой дизайн выборки, то получим с точностью наоборот, с разницей в полтора процента. Другая компания делает исследование и у нее получается, Тимошенко – 13%, Порошенко – 14%. И это опять-таки ничего не значит. Это означает, что в обоих исследованиях есть два лидера, и трудно сказать, кто из них первый в силу статистических погрешностей. Кроме того, каждый второй отказывается отвечать на эту тему. Погрешность увеличивается еще в два раза".

Отрабатывают заказы

По мнению Балакиревой, случаи с исследованиями Центра Разумкова и "Софии" говорят о том, что в стране нет политического лидера который мог бы претендовать на должность президента на будущих выборах.

"Для такой страны как Украина рейтинг ниже 15% — это нонсенс. На сегодняшний день люди настолько мало верят власти, разочарованы во всех ее лицах, что они не видят, кому бы доверили свой голос. Эти люди пойдут на выборы, но голосовать будут ситуативно", – считает эксперт.

По мнению Балакиревой, социологическим исследованиям можно и нужно доверять, но вопрос в том, как их интерпретировать.

"Вопрос правильного использования и представления социуму сегодня очень актуален. Социологи не всегда профессионально подают данные, порой, банально отрабатывая "заказ" сверху. У меня нет доказательств, но есть примеры, когда я отказываюсь от подобных предложений", – подытожила она.