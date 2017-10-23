На выборах за Порошенко проголосовали бы лишь 14% украинцев - опрос

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В случае проведения выборов президента Украины в ближайшее воскресенье победителем I тура стал бы нынешний глава государства Петр Порошенко, он набрал бы 14% голосов; на втором месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на третьем экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко — таковы результате опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"В случае проведения президентских выборов (в ближайшее воскресенье — ред.) наибольшую электоральную поддержку в первом туре выборов получили бы Петр Порошенко (14% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), Юлия Тимошенко (8,4%), Анатолий Гриценко (7,2%)", — говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на сайте организации в понедельник.

Согласно опросу, далее идут один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6,8%), известный музыкант Святослав Вакарчук (6,6%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (6,3%).

За нынешнего премьера готовы отдать голоса 4,1%, за мэра Львова Андрея Садового – 4%, лидера "Свободы" Олега Тягнибока – 3%, мэра Киева Виталия Кличко – 2%, за бывшего премьер Арсения Яценюка – 1,4%, за коммуниста Петра Симоненко – 1,4%, за экс-лидера "Правого сектора" Дмитрий Яроша – 1,1%, за депутата Надежду Савченко – 0,8%.

Опрос был проведен в период с 6 по 11 октября, опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Порошенко был избран президентом на внеочередных выборах в 2014 году, очередные президентские выборы должны пройти в Украине в марте 2019 года.

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Напомним, по данным Центра Разумкова, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время в Верховную Раду Украины пройдут восемь партий.