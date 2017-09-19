Выборы президента Украины в ДНР проводиться не будут - Захарченко

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Выборы президента Украины на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики проводиться не будут, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"В этот раз – не пройдет. Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет. Так что Киеву придется выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на "всей территории", но только своего государства – без нас", — приводит заявление Захарченко его пресс-служба.

Захарченко отметил, что не позволит сделать вид, что выборы президента Украины прошли и на территории ДНР, если оппозиция сможет добиться их досрочного проведения. Также он пояснил, почему считает нелегитимными выборы президента Украины 2014 года.

"Новая оппозиция в Киеве настаивает на досрочных выборах президента и Верховной рады. Так вот, хочу сказать, что если эти выборы состоятся, мы не допустим повторения того политического мошенничества, которое устроил Киев на прошлых выборах в 2014 году. На этот раз мы не позволим сделать вид, что на нашей территории проходят выборы президента бывшей Украины и Верховной рады. В 2014 году украинских выборов на нашей территории тоже не было, но Киев нагло заявлял, что проводит выборы на всей территории бывшей Украины. Именно поэтому мы считаем те выборы незаконными и власть на Украине – нелегитимной", — заявил глава ДНР.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.