Неделя Верховной Рады обещает столкновения и скандалы

Николай Лавренитев, РИА Новости Украина

Доподлинно не известно, как народные избранники реагируют на то, что им приходится уже две недели подряд работать в пленарном режиме, но то, что силы на исходе — факт.

Главные приоритеты

Определяя стратегические цели на последнюю неделю перед уходом на долгий перерыв, парламентарии старались быть предельно лаконичными. В стенах ВР мало кому хочется работать сверхурочно, поэтому, определяя план работы на неделю, спикер Андрей Парубий и компания точечно обозначили приоритеты.

Так, по словам Парубия, в числе рассматриваемых Радой вопросов будет значиться аграрная политика, транспорт и, главное, вопросы Госбюджета-2018.

"Комитет уже готов, а рассмотрение бюджета, по моему мнению, будет самым важным вопросом на этой неделе.Тем более, что в поданном в парламент проекте бюджета, как и в бюджетах прошлых годов, вопросы безопасности и обороны являются приоритетом номер один", — заявил Парубий.

Хотя, очевидно, что за разговорами о главной финансовой смете на будущий год, ратификации международных соглашений и даже защите государственных символов, спикер ВР ни словом не обмолвился об еще одной не менее важной инициативе. Речь о втором чтении скандального закона о реинтеграции Донбасса. Того самого, из-за которого в стенах Верховной Рады недавно кипели страсти и летали дымовые шашки.

Внимание на "агрессора"

Несмотря на то что Парубий намерено решил не концентрировать свое внимание на скандальной теме, ее все равно подняли его коллеги по коалиции. Несмотря на то, что второе чтение документа еще не прошло проверку на прочность профильного комитета, лидер президентского "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заверил, что с законом проблем не возникнет.

Со сдержанным оптимизмом комментирует прохождение в Раде скандального документа его соратник по фракции Иван Винник. Чтобы задобрить "патриотическую" часть парламента депутат решил сместить акценты — с Донбасса на "агрессоров" из РФ.

"Сейчас ведется работа, чтобы нам найти 226 депутатских голосов во втором чтении. Потому что мы не можем позволить любых ошибок в части голосования и признания РФ агрессором. Любое нерезультативное голосование или отправка повторно на второе чтение, или какое-то отклонение будет воспринято российской пропагандой как поражение Украины", — отметил Винник.

Торопиться медленно

О том, что неделя в Верховной Раде будет напряженной говорит и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Думаю, что главные копья будут ломаться вокруг Госбюджета, ведь здесь всегда возникают конфликтные ситуации, конфликты интересов. Эта тема будет в центре внимания, — отмечает он. — Ведь если говорить по существу, то в бюджете есть масса вещей, за которые правительство нужно высечь. Взять хотя бы децентрализацию, которая, по факту идет вразрез с госбюджетом. Это не может не вызвать сопротивления мажоритарщиков, которые куда ближе к громадам, чем те, кто вошел в Раду по партийным спискам"

Между тем, по мнению эксперта, тема принятия закона о реинтеграции Донбасса на этой неделе может подвиснуть в воздухе.

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"Об этом документе будут говорить, но не исключено, что торопиться с ним не станут, — считает Золотарев. — Хотя бы потому что там содержится целый ряд политических моментов, которые ставят под вопрос Минские соглашения. Сама идеология этого законопроекта заключалась в том, чтобы дать пас радикально-политической части политикума, при этом не побив горшки. Ведь если принять этот закон, то что дальше делать с Минском? Думаю, что по части закона о деоккупации Рада будет действовать по принципу "торопись медленно".

Будет жарко

В целом же, Золотарев прогнозирует весьма напряженную неделю в Верховной Раде.

"Могут поднять вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ, но в БПП четко заявили, что не считают это своевременной и нужной мерой. Думаю, что сигнал сверху поступил и на этот закон просто не хватит голосов. В целом же, конфликтность ВР будет только возрастать. Парламент переходить в предвыборный режим, будет больше громких заявлений, демаршей. Это, в свою очередь, будет вести к конфликтным ситуациям, когда сила аргументов будет дополняться силой кулаков", — резюмировал он.

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