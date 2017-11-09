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    Общество

    Рада разрешила украинцам заключать прямые договора на коммуналку

    (обновлено: )9201
    Парламент принял закон, согласно которому украинцы смогут напрямую заключать договора с поставщиками тепла, горячей, холодной воды, газа и электричества.
    Счетчики воды
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада 9 ноября утвердила новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

    За законопроект №1581-д проголосовали 262 народных депутата.

    Дядюк: коммунальные монополисты смогут злоупотреблять новым законом о ЖКУ. Видео
    Видеоканал: РИА Новости Украина
    Дядюк: коммунальные монополисты смогут злоупотреблять новым законом о ЖКУ

    Перед голосованием парламент рассмотрел несколько сотен поправок к закону, который находится в Раде с февраля 2015 года.

    По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, новый закон позволяет населению получать качественными коммунальными услугами по справедливой цене.

    Новый закон о ЖКУ изменяет порядок заключения потребителями договоров на получение жилищно-коммунальных услуг — водоснабжения, вывоза отходов, поставки газа и электричества.

    Жители многоквартирных домов должны отдельно заключать договоры о получении тепла.

    По новому закону, тарифы на тепло из систем автономного отопления формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома.

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    Потребители должны отдельно заключать договора с исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов.

    Совладельцы многоквартирных домов теперь будут иметь право изменить форму управления.

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