Рада разрешила украинцам заключать прямые договора на коммуналку

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада 9 ноября утвердила новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах.

За законопроект №1581-д проголосовали 262 народных депутата.

Перед голосованием парламент рассмотрел несколько сотен поправок к закону, который находится в Раде с февраля 2015 года.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, новый закон позволяет населению получать качественными коммунальными услугами по справедливой цене.

Новый закон о ЖКУ изменяет порядок заключения потребителями договоров на получение жилищно-коммунальных услуг — водоснабжения, вывоза отходов, поставки газа и электричества.

Жители многоквартирных домов должны отдельно заключать договоры о получении тепла.

По новому закону, тарифы на тепло из систем автономного отопления формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома.

Читайте также: Галайда: новый закон о ЖКУ не облегчит жизнь потребителям

Потребители должны отдельно заключать договора с исполнителями услуг по вывозу бытовых отходов.

Совладельцы многоквартирных домов теперь будут иметь право изменить форму управления.