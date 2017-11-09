Рада увеличила финансирование Нацполиции на 1,5 млрд грн

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет на 2017 год, который предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Национальной полиции более чем 1,5 миллиарда гривен, передает "Радио Свобода".

За принятие законопроекта №7258 проголосовали 292 депутата при минимально необходимых 226.

Кроме того, документ предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Службы внешней разведки на 200 млн гривен, а также увеличение на 238 млн гривен расходов Минздрава на лечение за границей граждан Украины, которым не может быть оказана соответствующая медицинская помощь в Украине.

Кабинет министров внес в парламент проект закона о госбюджете на 2018 15 сентября, в последний день, когда согласно Бюджетному кодексу, должен был это сделать. Соответствии с бюджетным кодексом, Верховная Рада рассматривает проект закона о государственном бюджете в первом чтении не позднее 20 октября, однако депутаты этого пока не сделали.

Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.