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    Экономика

    Рада увеличила финансирование Нацполиции на 1,5 млрд грн

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (85)

    (обновлено: )4102
    Документ также предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Службы внешней разведки на 200 млн гривен, а также увеличение на 238 млн гривен расходов Минздрава на лечение за границей граждан Украины.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет на 2017 год, который предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Национальной полиции более чем 1,5 миллиарда гривен, передает "Радио Свобода".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen

    За принятие законопроекта №7258 проголосовали 292 депутата при минимально необходимых 226.

    Кроме того, документ предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Службы внешней разведки на 200 млн гривен, а также увеличение на 238 млн гривен расходов Минздрава на лечение за границей граждан Украины, которым не может быть оказана соответствующая медицинская помощь в Украине.

    Кабинет министров внес в парламент проект закона о госбюджете на 2018 15 сентября, в последний день, когда согласно Бюджетному кодексу, должен был это сделать. Соответствии с бюджетным кодексом, Верховная Рада рассматривает проект закона о государственном бюджете в первом чтении не позднее 20 октября, однако депутаты этого пока не сделали.

    Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

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