Глава Нацполиции прокомментировал "облавы" на призывников

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Полиция не устраивает облавы на призывников для их принудительной доставки в военкоматы, заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, информация об устраиваемых правоохранителями облавах на призывников не соответствует действительности и является провокацией.

"Полиция и принудительный призыв в армию происходил в 41 году. Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыв в армию — это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы", — написал он.

Ранее сообщалось, что во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста.

Позже пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заверил, что военкоматы никаких проверок в ночных клубах не проводят. "Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", — заявил Венскович.