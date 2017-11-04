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    Общество

    Глава Нацполиции прокомментировал "облавы" на призывников

    (обновлено: )47302
    Как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, информация об устраиваемых правоохранителями облавах на призывников не соответствует действительности и является провокацией.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Полиция не устраивает облавы на призывников для их принудительной доставки в военкоматы, заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

    Сергей Князев и Арсен Аваков в Болграде, 10 июня 2017
    МВД Украины
    Аваков и Князев в Одессе

    По его словам, информация об устраиваемых правоохранителями облавах на призывников не соответствует действительности и является провокацией.

    "Полиция и принудительный призыв в армию происходил в 41 году. Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыв в армию — это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы", — написал он.

    Ранее сообщалось, что во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста. 

    Позже пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заверил, что военкоматы никаких проверок в ночных клубах не проводят. "Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", — заявил Венскович.

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