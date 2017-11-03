Убийство Самарского: комментарий Нацполиции

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Северодонецке (Луганская область) был убит глава фракции БПП в горсовете Сергей Самарский. Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Эту информацию подтвердили и в полиции.

Детали убийства депутата Северодонецкого горсовета в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Що на цю годину відомо про вбивство Сергія Самарського? Які є версії розглядає слідство?

— За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України, це — навмисне вбивство. Поліцією продовжуються проводитися першочергові оперативно-слідчі дії на місці події. Збирається вся інформація, яка допоможе розкрити цей жахливий злочин. Розглядаються всі версії, які тільки можливо, для того, щоб бути об'єктивними і скоріше розкрити цей злочин. Основною версією, головною версією є те, що вбивство пов'язане з його політичною, громадською діяльністю. Бо Сергій Самарський був дуже знаковою людиною для міста Северодонецька. Він був депутатом міської ради, і він був дуже шанованою людиною, завжди відстоював інтереси громадян, мешканців міста. Ця версія — головна, яка ставиться на перше місце. Але не відкидаються інші версії вбивства. Наприклад, розбійний напад на Сергія Самарського. Також розглядається і версія, що вбивство пов'язане з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатської діяльності. Тому над усіма версіями поліція працює. І якщо буде якась додаткова інформація, ми обов'язково будемо про хід оперативно-слідчих дій і розслідування цього кримінального провадження доповідати громадянам, мешканцям міста.

Тіло Сергія Самарського знайшли біля його будинку?

— Так, дійсно, на півпершу ночі п'ятниці його тіло було знайдене в районі будинку номер один МЖК "Мрія". Це недалеко від його місця мешкання. Сергій Самарський востаннє розмовляв по телефону о 17 годині зі своєю дружиною і сказав їй, що він йде до магазину і після цього — додому. О 18-й годині жінка йому зателефонувала, але його телефон був вже вимкнутий. Тому вона з сином приїхала до поліції, звернулася з заявою про те, що зник її чоловік. І після її повідомлення негайно був піднятий весь особовий склад поліції Северодонецька, підняті були спецпідрозділи, бійці батальйону "Луганськ-1", додаткові сили, які наразі допомагають проходять службу в зоні АТО. І з цього моменту почалося прочісування всього міста. І саме бійці батальйону "Луганськ-1" знайшли тіло Сергія Самарського біля стіни цього будинку, на півпершу ночі.

У справі фігурує якась зброя чи вибухові пристрої?

— На даний час — ні, не фігурує, бо тіло було виявлено з ознаками насильницької смерті. У нього була розбита голова. Але ми офіційну причину смерті не можемо зараз сказати, бо на даний час судові медики продовжують розтин тіла, і вони нам уже дадуть 100% правильну, офіційну причину смерті. Тому на даний час поверхневим оглядом судового медика на місці події була встановлена саме розбита голова.

Що кажуть криміналісти, які працювали на місці?

— …треба розкрити цей злочин, а потім вже розповідати всі подробиці. Поки що та інформація, яку можливо, я вам розповідаю. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група і експерти, і кінологи, і оперативники, роблять і поквартирний обхід, і керуючись нагодою, я хочу звернутися до усіх мешканців міста Северодонецька, якщо хтось володіє якоюсь інформацією, яка допоможе поліції розкрити цей злочин, ми будемо дуже вдячні. Це допоможе поліції прискорити розкриття цього жахливого злочину.

Напомним, в конце сентября В Черкассах был убит депутат городского совета Михаил Бинусов. По словам журналиста местного интернет-издания "Про все" Александра Рыбалки, не прошло и недели как Бинусов занял должность и.о. руководителя департамента ЖКУ Черкасс. В эфире "ГС" он также отметил, что у убитого был конфликт с бизнесменом.