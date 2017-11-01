наверх
01.11.201718:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обыски у чиновников Нацполиции: задержанных нет

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (49)

    (обновлено: )9510
    По словам представителя правоохранителей, никто из бывших сотрудников МВД, теперь Национальной полиции, не был задержан, подозрения никому не объявляли, все они сейчас находятся на рабочих местах.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Национальная антикоррупционная прокуратура Украины завершила обыски у должностных лиц Нацполиции, задержанных нет, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Рюкзаки и дело. Так начинается глубокий политический кризис

    Ранее пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры сообщила, что детективы проводят обыски по месту регистрации и жительства ряда должностных лиц Нацполиции в рамках дела о закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков — сын главы МВД Украины.

    "В среду действительно проводились следственные действия у нескольких бывших сотрудников МВД, теперь Национальной полиции. По его словам, никто из них не был задержан, подозрения никому не объявляли, все они сейчас находятся на рабочих местах", — говорится в сообщении.

    По словам Тракало, на данный момент обыски закончились.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

    Смотрите также: Кива, силовики и титушки: в ожидании суда над сыном Авакова

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардепы пришли в суд по делу сына главы МВД
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?