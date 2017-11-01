Обыски у чиновников Нацполиции: задержанных нет

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Национальная антикоррупционная прокуратура Украины завершила обыски у должностных лиц Нацполиции, задержанных нет, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Ранее пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры сообщила, что детективы проводят обыски по месту регистрации и жительства ряда должностных лиц Нацполиции в рамках дела о закупке рюкзаков, в котором фигурирует Александр Аваков — сын главы МВД Украины.

"В среду действительно проводились следственные действия у нескольких бывших сотрудников МВД, теперь Национальной полиции. По его словам, никто из них не был задержан, подозрения никому не объявляли, все они сейчас находятся на рабочих местах", — говорится в сообщении.

По словам Тракало, на данный момент обыски закончились.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

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