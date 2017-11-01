Рюкзаки и дело. Так начинается глубокий политический кризис

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Новая неделя в Украине началась с событий, которые смело можно назвать экстраординарными.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Сам Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

О роли НАБУ в задержании Александра Авакова в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог Павел Рудяков.

"В задержании Александра Авакова НАБУ однозначно выступает инструментом, оно не самостоятельно. Я не верю, что в условиях нашей формальной и неформальной иерархии во власти, НАБУ могло действовать, не получив поддержки на каком-то высоком уровне. Стратегический вариант заключается здесь в том, что таким образом определенной группой лиц и в их интересах была произведена провокация против Авакова-старшего. Цель — подвигнуть его на определенные поступки. Например, разгон майдана под Верховной Радой. Так или иначе, этим задержанием надеялись на спонтанную реакцию главы МВД и его жесткий ответ. Аваков, в свою очередь, был удивительно сдержанным. Думаю, что все прекрасно понимают, что если дело дойдет до суда, то доказать вину будет невозможно, а все развалится на уровне следствия", — считает Рудяков.

По мнению эксперта, суд над Аваковым — это только начало ситуации.

"Не утихают разговоры о глобальном противостоянии между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым, целью которого является не только перераспределение экономических, финансовых, но и борьба за единоличную власть. Задержание сына Авакова можно рассматривать как провокацию, цель которой — дестабилизация видимости единства правящей коалиции в парламенте с выведением ситуации на досрочные выборы в ВР. Возможно и применение уличных, силовых методов. Сегодняшний суд — это только начало ситуации. Фишки выставлены в новом режиме и сейчас их начнут двигать. Ситуация пребывает в стадии повышенной динамики", — говорит Рудяков.

Политолог выразил сомнения, что какую-то роль в сложившейся ситуации выполняют Соединенные Штаты.

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"Конечно, можно было бы предположить, что едва Курт Волкер покинул Украину, как тут же задержали сына Авакова. Это можно интерпретировать как согласование с Волкером, но я не думаю, что это так. Допускаю, что это было специально инсценировано именно так, для того, чтобы можно было распространять такую версию. Тем более, что в свое время Аваков был в числе тех, кто активно выступал против Дональда Трампа. Во-первых, американцы сейчас не заинтересованы в конфликтах в коалиции. Во-вторых Аваков не мешает США, если против него хотели бы играть серьезно, то нашли бы какую-то более свежую историю, коих немало", — резюмировал Рудяков.