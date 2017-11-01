НАБУ проводит обыски у ряда должностных лиц Нацполиции

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту регистрации и месту жительства ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках дела о рюкзаках, в котором фигурирует Александр Аваков — сын главы МВД Украины, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков". Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений министерства внутренних дел Украины. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении НАБУ.

Как отмечается, обыски проводят с целью выяснения обстоятельств, связанных с подделкой складских документов в рамках поставки рюкзаков.

"В частности, ряд из них (документов — ред.) были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", — добавили в ведомстве.