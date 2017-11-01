Все это не реанимация "дела о рюкзаках" - пресс-секретарь НАБУ

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Во вторник, 31 октября, суд по избранию меры пресечения для подозреваемых в деле "рюкзаков Авакова" так и не состоялся. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что сейчас Александр Аваков и Сергей Чеботарь — в СИЗО.

Стоит напомнить, накануне детективы НАБУ проводили обыски по адресам проживания сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра. В Харькове это выглядело как шоу, поскольку полиция заявила, что к ним поступил звонок о заминировании, и оцепила здание, где проходили обыски. Позже стало известно о задержании сына Арсена Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. СМИ вчера сообщали и о третьем задержанном — якобы приятеле Авакова младшего — руководителе харьковской ІТ-компании Turboseo Владимира Литвина.

В НАБУ говорят, что уголовное производство касается возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. Уголовное производство по этому поводу в Генпрокуратуре начали еще в июле 2015 года, позже расследование передали военной прокуратуре, а затем — НАБУ. Подозревают экс-замминистра МВД Чеботаря, сына министра — Александра Авакова и харьковского предпринимателя — Владимира Литвина в том, что они организовали схему, по которой МВД закупило рюкзаки по 3 тысячи гривен за единицу на общую сумму 14,5 миллионов гривен через фирму с признаками фиктивности, которая связана с семьей министра внутренних дел.

Подробнее о «деле о рюкзаках» рассказала в эфире радиостанции Голос столицы пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

(текст публикуется на языке оригинала)

Де зараз знаходяться Олександр Аваков і Сергій Чоботар, і коли їм мають обрати запобіжний захід?

Запобіжний захід, відповідно до чинного процесуального законодавства, має бути обрано впродовж 72 годин з моменту затримання, тобто час ще є. Коли буде визначено точно дату та час, ми обов'язково про це поінформуємо додатково, зважаючи на інтерес суспільства та наших колег з медіа. А наразі нагадаю, вчора ввечері було повідомлено про підозру двом затриманих особам, мова йде про колишнього заступника міністра та приватну особу, які за версією слідства можуть бути причетні до розтрати понад 14 мільйонів гривень державного бюджету при закупівлі рюкзаків для МВС. Де зараз перебувають ці особи, знову ж таки, враховуючи чинне законодавство і дбаючи про безпеку учасників кримінального провадження, ми повідомляти не можемо.

Затримані дві людини чи три по цій справі?

Затримані троє осіб — це колишній заступник міністра внутрішніх справ України, приватна особа та представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

Вчора говорили в суді, що не отримували від слідчих НАБУ жодних клопотань щодо цієї справи. Чи буде НАБУ подавати відповідні клопотання?

Відповідно до процесуального законодавства, якщо затримується особа, впродовж 24 годин їй має бути повідомлено про підозру і впродовж 72 годин з моменту затримання обрано запобіжний захід. Вчора затриманим трьом особам повідомили про підозру вже ближче до вечора. Відтак наступний крок — клопотання про обрання запобіжного заходу — вирішується вже після повідомлення про підозру, це за процедурою. Відтак, сьогодні мають вже вирішити це питання і ми радимо тримати контакт з нашими колегами з САП, з приводу вже конкретного часу і місця засідання.

Чому саме зараз НАБУ вирішило реанімувати цю справу?

По-перше, я вкотре наголошу, що антикорупційне бюро і САП це правоохоронні органи, які є незалежними і аполітичними. Наше завдання — здійснювати досудові розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Детективами було розпочато розслідування за даними фактами у 2016 році, дійсно, однак говорити про те, що справу реанімовано, некоректно. Розслідування велося, досудове розслідування за цими ще триває, тобто воно не завершено, детективи під процесуальним керівництвом прокурорів докладають максимум зусиль для того, щоб зібрати достатньо даних, відомостей і фактів, для того щоб в подальшому, відповідно до законодавства, зробити висновок про те, чи мав місце злочин, чи його не було. Відтак, необхідний час був витрачений і вчора ми вже бачили перші затримання.

Чи фігурує по цій справі особисто міністр Аваков?

Ми не можемо говорити про фігурантів будь-яких справ, це не зовсім коректно. Ми можемо говорити лише про тих осіб, яким повідомлено про підозру. Наразі повідомлено про підозру двом особам: колишньому заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі.

Який запобіжний захід проситиме НАБУ?

Таку інформацію мушу уточнити, наразі не можу поділитися з вами.

В МВС офіційно заявляли, що нібито НАБУ має якусь роль в гібридній війні, грає на руку Москві. Прокоментуйте це.

З приводу першого питання наголошу, що НАБУ є правоохоронним органом, ми не займаємося політикою, ми не втручаємося в політику, ми здійснюємо досудові розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Але, на жаль, такі заяви або такі коментарі щодо нашої ймовірної причетності до якихось політичних ігор, вони лунають, враховуючи суб'єктів, які нам підслідні. Наголошу, ми є аполітичним правоохоронним органом.

Вчора народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що нібито під будівлею НАБУ стягувалася НГУ.

Цю інформацію я не можу вам ні підтвердити, ні спростувати.

Вас не було в будівлі?

Я була в будівлі.

Ви не бачили, що відбувається?

Але в будівлі крім співробітників бюро нікого не було.

А під будівлею?

Наскільки мені відомо від наших колег-журналістів, навколо будівлі все було спокійно вчора.

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Ранее в эфире радиостанции Голос cтолицы эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк заявил, что без контроля НАБУ превратится в надструктуру.

В свою очередь директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что задержание Александра Авакова — мина, заложенная под главу МВД.