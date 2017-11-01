Тренд дня: "звери уже готовы порвать друг другу глотки"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова — Александра в рамках дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД. Авакову-младшему уже предъявлено подозрение в растрате и завладении госимуществом. Ожидается, что Соломенский суд Киева изберет ему меру пресечения.

Задержанию предшествовали обыски по месту прописки и жительства Авакова в Харькове и Киеве. Сообщалось, что полиция оцепила периметр вокруг харьковского дома и заблокировала выход детективам НАБУ, аргументируя это сообщением о минировании.

В МВД распространили официальное заявление по поводу скандального дела. Министерство заявило, что Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

Политические аналитики и эксперты прокомментировали задержание сына министра, проанализировав политические последствия этого дела, а также реакцию Арсена Авакова.

Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса назвал позором действия Авакова по привлечению полиции для защиты своего сына.

"Это же позор. Защищать своего сына с помощью полиции, которая должна в это время исполнять свой долг. Или у нас с преступностью уже как в Швейцарии? Это же позор, когда ты, министр, занимаешься защитой своего сына, который погорел на коррупции. Не отстраняешься, чтобы продемонстрировать видимую готовность не мешать следствию. Хотя бы внешне», — написал Фурса.

Он подчеркнул, что Аваков также не ушел в отпуск, чтобы "не давить своим политическим весом на независимый институт", а использовал мощь силового ведомства для оказания давления на НАБУ.

Facebook Сергея Фурсы Скриншот с сайта Facebook

"И все равно думаешь, что тебе простят? Все равно уверен, что на такое никто не обратит внимание? Или принимаешь как данное отсутствие политической перспективы и хочешь впредь торговать не своими рейтингами, а всеми этими полками и титушками, которые иногда переодеваются в "патриотов"?" - выразил мнение Фурса.

По его словам, устойчивость коалиции — не повод не сажать коррупционеров. "И только аргументами «решим вопрос в суде» можно будет коалицию вернуть на место. Отсутствие верховенство права является главным сдерживающим механизмом в украинской политике. Потому что договорится играть по правилам они просто не могут. И им всегда нужно оставить возможность "на порешать". А с независимым судом они эту возможность потеряют. И коалициям в Украине придется использовать другой клей. Или быстро распадаться", - подытожил специалист.

Facebook Сергея Фурсы Скриншот с сайта Facebook

Политолог Николай Спиридонов считает, что задержание сына Авакова свидетельствует об усилении борьбы между представителями действующей власти.

"По Александру Авакову всё более чем серьёзно и уже сегодня мы можем увидеть суд по избранию ему меры пресечения. Аваков-старший явно не тот человек, который "проглотит" арест своего сына. Скорее всего, он тоже придумает и осуществит ответный удар. А может даже уже придумал, сняв охрану МВД с Верховной Рады", - отметил эксперт.

По его мнению, "ресурсная база Украины настолько уменьшилась, что "схватка бульдогов под ковром" переросла в открытую фазу".

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с сайта Facebook

"На всех не хватает, особенно в том объеме, в котором привыкли получать. И теперь "хищные звери" уже готовы вцепиться друг другу в глотки вполне открыто…", — подытожил эксперт.

Вместе с тем не согласен с таким мнением журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев, который считает, что никакого быстрого "ответа от Авакова" не последует.

"Тут в ленте пишут типа "ну, щас начнётся". Типа, из-за сына Авакова. Мол, министр взбунтуется, и… Не верю. Точнее, не думаю. Рано. Это вот просто ещё одна ниточка в петелечку для Петра Алексеевича. Как и МихоМайдан, на который все тоже возлагали надежды, а потом разочаровались", — отметил Ткачев.

По его мнению, политические последствия скандального дела появятся не сразу.

"Хотя конечно прогнозирование в Украине — дело весьма неблагодарное. Политические украинцы — такая публика, которая часто действует с неожиданным энтузиазмом в вопросах, которые касаются разрушения якобы любимой ими страны. Так что могут, конечно, и фальстартануть. Но в целом — не думаю. Точнее, не верю", — акцентировал журналист.

Facebook Юрия Ткачева Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Аваков, убрав охрану с палаточного городка у Рады, продемонстрировал главе государства, что в знак мести за задержание сына "готов в любой момент оставить Банковую, Кабмин и Раду без охраны, а на место фейкового Майдана может вдруг подтянуться "Нацкорпус".

"Правда, мы тут видим определенный блеф со стороны Авакова. Поскольку активность НАБУ против его сына — это прямой сигнал из Вашингтонга, что как раз подконтрольных радикалов ему и нельзя использовать. Впрочем, ведь в игру могут включиться и другие силы. Как мы видели в январе 2014-го, когда вдруг появился некий "Правый сектор". И относительно мирный Майдан перешел в кровавое русло..", — подчеркнул эксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш также обратила внимание на использование Аваковым полиции для защиты своего сына.

"СМИ трясет: Министр преспокойно пользует полицию, защищая своего сына от национального антикоррупционного бюро. Рядом с ними — вооруженные спортивные ребята. Надо будет — и НАБУ и суд разнесут и украсят ими елку на Майдане. В Европе всегда так делают", - прокомментировала юрист.

Читать также: Утопить Киев в крови? Аваков на это способен — Золотарев

Она также акцентировала, что министр мог бы признать верховенство закона и внести залог за своего отпрыска в случае его ареста.