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    Политика

    "Дело рюкзаков". Названа требуемая сумма залога за сына главы МВД

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (31)

    (обновлено: )74420
    Всем трем задержанным по "делу рюкзаков" уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен. Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель ведомства Назар Холодницкий, передает "Украинская правда".

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    По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

    "Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь — УП) и одного физического лица (Аваков-младший — ред). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который должен был изготавливать рюкзаки", — рассказал Холодницкий.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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