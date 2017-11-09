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09.11.201715:59
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    Фотоленты

    Туман, палатки, часовые. Что происходит в палаточном городке у Рады

    (обновлено: )366
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    9 ноября под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Палаточный городок под Верховной Радой живет своей жизнью. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не думают расходится.

    Охрана Верховной Рады сведена к минимуму.

    Накануне в среду перед входом в парламент священник совершил молебен перед началом заседания парламента.

    На днях под Радой прошел митинг, на котором выступил Саакашвили. Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, будет введен в действие план по смене власти в Украине.

    Смотрите также: "Символ борьбы с властью". Под Радой установили "запрещенный" памятник

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