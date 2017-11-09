Туман, палатки, часовые. Что происходит в палаточном городке у Рады

Палаточный городок под Верховной Радой живет своей жизнью. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не думают расходится.

Охрана Верховной Рады сведена к минимуму.

Накануне в среду перед входом в парламент священник совершил молебен перед началом заседания парламента.

На днях под Радой прошел митинг, на котором выступил Саакашвили. Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, будет введен в действие план по смене власти в Украине.

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