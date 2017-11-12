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    Гордиться нечем. Украина - лидер мировых антирейтингов

    (обновлено: )673130
    Около 41% населения Украины находится в трудной ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении Украину опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%).
    Украина в антирейтингах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украина — единственная европейская страна, которая попала в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом, передает Нyser.

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    РИА Новости Украина
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    Как говорится на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в трудной ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении Украину опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%).

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    Процветающими украинцами можно назвать только 9% населения, в промежуточном положении — 50%.

    "Процветающая" по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и в течение ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 — худшая возможна жизнь, а 10 — лучшая возможная жизнь. Люди считаются "несчастными", если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже.

    В тройку самых счастливых стран, по данным Института Гэллапа, вошли Норвегия, Дания и Исландия.

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