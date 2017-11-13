Рада приступает к рассмотрению проекта госбюджета-2018

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник, 14 ноября, рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект главного финансового документа страны и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП на 3%, расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен.

Ожидалось, что депутаты примут документ в первом чтении 19 октября, однако из-за протестов у здания Рады рассмотрение отложили.

Нардепы рассчитывают принять законопроект в первом чтении уже во вторник, так как в ноябре ожидается визит технической миссии МВФ в рамках выполнения программы сотрудничества по предоставлению очередного транша кредитования. По словам и.о главы Нацбанка Украины Якова Смолия, визит миссии будет связан с анализом госбюджета на будущий год.

Читайте также: Гордиться нечем. Украина — лидер мировых антирейтингов

Согласно документу, проект бюджета рассчитан, исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен до 3,723 тысячи гривен.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1700 гривен, с 1 июля — 1777 гривен, с 1 декабря — 1853 гривен.

С января 2017 года Кабмин Украины повысил минимальную зарплату в два раза с 1045 гривен до 3200 гривен.

Проект госбюджета предусматривает финансирование Министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен, что на 21% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 16,3 миллиарда гривен планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования.

В документе также отмечается, что Киев в будущем году планирует привлечь для финансирования государственного бюджета 214,961 миллиарда гривен государственных заимствований, в том числе внешних — 91,203 миллиарда гривен.

При этом Украине в 2018 году необходимо будет выплатить около 11,6 миллиарда долларов по государственному долгу, в том числе 4,3 миллиарда долларов по внешним займам.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию — 8,1%.

Читайте также — Инициативы Киева: разрыв дипотношений и расстрелы за сотрудничество с РФ

Ряд оппозиционных фракций в парламенте раскритиковали проект, назвав его принятие "опасным для страны". По мнению депутатов, проект бюджета на 2018 год – "это бюджет полицейского государства с бедным населением".