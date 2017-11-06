Кабмин просит еще неделю на рассмотрение госбюджета-2018

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Кабинет министров предлагает Верховной Раде перенести рассмотрение проекта госбюджета на 2018 год на следующую пленарную неделю, заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив.

Следующая пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 14 по 17 ноября.

Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7% и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП в следующем году на 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен.

"На этой неделе мы вносим изменения по распределению бюджетных средств по субсидиям на 2017 год, а рассмотрение законопроекта о бюджете на 2018 год предлагаем перенести на следующую неделю", — цитирует Кубива агентство УНИАН.

Госбюджет на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%.

Ранее ожидалось, что депутаты примут документ в первом чтении 19 октября, однако из-за протестов у здания Рады рассмотрение отложили. Согласно предварительной повестке, депутаты вновь планировали приступить к работе над проектом госбюджета во вторник, 7 ноября.