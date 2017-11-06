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    Политика

    Кабмин просит еще неделю на рассмотрение госбюджета-2018

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (78)

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    Вице-премьер Степан Кубив на Согласительном совете в Верховной Раде предложил сразу рассмотреть перераспределение субсидий, а потом уже утверждать проект госбюджета.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Кабинет министров предлагает Верховной Раде перенести рассмотрение проекта госбюджета на 2018 год на следующую пленарную неделю, заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив.

    Следующая пленарная неделя Верховной Рады пройдет с 14 по 17 ноября.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Кабмин 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7% и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП в следующем году на 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен.

    "На этой неделе мы вносим изменения по распределению бюджетных средств по субсидиям на 2017 год, а рассмотрение законопроекта о бюджете на 2018 год предлагаем перенести на следующую неделю", — цитирует Кубива агентство УНИАН.

    Госбюджет на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%.

    Ранее ожидалось, что депутаты примут документ в первом чтении 19 октября, однако из-за протестов у здания Рады рассмотрение отложили. Согласно предварительной повестке, депутаты вновь планировали приступить к работе над проектом госбюджета во вторник, 7 ноября.

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