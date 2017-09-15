Кабмин утвердил проект госбюджета-2018

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Проект госбюджета предусматривает экономический рост на уровне 3% при инфляции 7%. Дефицит госбюджета составит 2,4% ВВП.

Ожидается, что доходы сводного бюджета в 2018 вырастут на 15% и составят 1,119 трлн гривен.

Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3723 гривен.

Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 до 122,7 млрд гривен в 2018 году.

Основные направления финансирования: адресные субсидии на оплату коммунальных услуг — 55,1 млрд гривен, льготы на оплату коммунальных услуг — 7 млрд гривен, расходы на выплату малообеспеченным семьям и другим социальным категориям населения — 57,9 млрд гривен, помощь на покупку твердого и жидкого печного топлива — 2,7 млрд гривен, сообщает "112 Украина".

Расходы госбюджета в 2018 году на оборону и безопасность составят 164,9 млрд гривен, что на 15% больше, чем в этом году.

В частности на Вооруженные силы расходы увеличены на 11 млрд гривен (22,4%) до 60 млрд гривен, на развитие, закупку и модернизацию военной техники на 6,5 млрд гривен (66%) до 16,4 млдр гривен, на органы МВД, охрану госграницы и ликвидацию ЧС расходы увеличены на 10,8 млрд гривен (20,3%) до 63,9 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар. Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.