Как депутаты испортят бюджет-2018

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2018 год. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook. По его словам, бюджет — реалистичный, сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу.

Основные направления сметы: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и прочее.

Впервые проект госбюджета разработан на основе трехлетней резолюции.

Также, по словам министра, дефицит бюджета сократился до 2,4% процента, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысят один триллион гривен.

Каким будет бюджет страны на следующий год, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Начнем с цифр. Их мало, но все же: дефицит бюджета сократился до 2,4%. Что это означает?

— Это хорошо. Это здоровый уровень. Вопрос в том, что реальный дефицит бюджета мы увидим, когда парламент проголосует его, потому что депутаты обычно раздувают этот дефицит бюджета. Это большой риск. Поэтому 2,4%, которые сейчас заложены, это очень хороший показатель, здоровый показатель, а вот что будет на выходе, мы посмотрим.

А какой в этом году показатель дефицита?

— Он чуть выше, чуть меньше 3% был изначально. Поэтому они не сильно отличаются.

Как вы считаете, какой курс гривны будет заложен в этом проекте бюджета, учитывая, что в 2017-ом году прописали 27,2 гривны за доллар?

— Какой курс заложен в бюджете, не имеет никакого значения. Это чисто технический показатель для расчета. Я думаю, что они заложат тот курс, который будет ближе к прогнозному курсу, в среднем. Возможно, оставят просто 27,2. Могут оставить, могут сделать меньше, потому что мы видим, что гривна укрепилась на протяжении этого года. И, собственно говоря, 27,2 — это уже существенно выше, чем на текущий момент есть. Поэтому возможно понизят. Но в принципе, этот показатель ни на что не влияет.

Этот проект бюджета впервые принимается на основе трехлетней бюджетной резолюции? Что это значит простыми словами?

— Например, вы получаете зарплату и тратите деньги. А можете сесть и посчитать, как вы будете вашу зарплату на протяжении трех месяцев расходовать постепенно. Соответственно, если вы так подходите, то можете часть отложить и, например, по итогам двух месяцев купить себе стиральную машину, условно говоря. То есть это просто улучшает планирование, это позитивные изменения.

Доходы бюджета должны превысить триллион гривен. Это много или мало?

— Наверняка закладывается рост по сравнению с этим годом. Это расчетный показатель, это не много и не мало.

На что стоило бы в первую очередь обратить внимание при подготовке бюджета?

— Я думаю, что вот текущий проект реалистичный, именно на реалистичность надо обращать внимание. У нас большая проблема в том, что очень большие расходы, которые не контролируются. И вот верификация расходов — это крайне важно. Поэтому реалистичность бюджета, очень жесткая политика относительно расходов — это главное, что должно быть в бюджете.

В этом году закладывались десятки миллиардов гривен от спецконфискации и приватизации в качестве доходов. Пункт о приватизации перенесут на следующий год автоматически?

— Наверное, да. Потому что мы 18 миллиардов пишем уже года три.

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А насколько это реалистично?

— Вопрос не в том, насколько это реалистично, вопрос в том, насколько сложно или легко провести приватизацию. Вот будет политическая воля провести приватизацию, будет больше 17 миллиардов. Вопрос в том, что сейчас политической воли нет. И все в это упирается.

Насколько проект бюджета может измениться во время торгов в ВР?

— Год у нас почти предвыборный, соответственно, "хотелок" будет включено больше, чем в этом году. Поэтому риск растет, и, может быть, поэтому изначально дефицит бюджета прописан существенно ниже 3%, потому что министр финансов понимает, как много "хотелок" придет под Новый год.

НБУ заявил о том, что хочет по-новому рассчитывать курс национальной валюты. Что это значит?

— Ничего. Совершенно ничего не значит. Просто способ расчета одного и того же показателя, и там цифра не будет сильно отличаться.

Курс гривны будет колебаться?

— Нет. Гривна меняется не потому, что НБУ рассчитывает курс так или иначе. Гривна меняется исходя из спроса, предложения на национальную валюту. Все. А НБУ просто меряет температуру. От того, будете ли вы градусник под мышку, или в рот засовывать, у вас температура сильно не изменится.

Почему сейчас гривна слабеет?

— У нас сложился в конце августа ряд ситуативных факторов. Во-первых, выплатили много НДС одномоментно, и люди побежали на рынок. Плюс есть система такая работа межбанка, вы подаете заявку, вам НБУ разрешает, а потом у вас есть 30 дней на то, чтобы эту заявку акцептировать на покупку. Получилось, что после Дня Независимости все вернулись из отпуска и акцептировали. А в начале этой недели способствует то, что выходные в США, нет предложения доллара, и это тоже надавило на гривну. Является ли это новым трендом? Мы, наверное, не следующей неделе увидим. Потому что, по всем оценкам, на следующей неделе должно все это успокоиться, и курс должен чуть-чуть откатиться.

А если не откатится, гривна далее будет падать?

— Есть, на самом деле, два борющихся тренда. Первый — это тренд осенний, потому что осенняя сезонность, она всегда негативная для гривны, как весенняя — позитивная, так осенняя — негативная. Но в этом году этот традиционный тренд сезонности столкнулся с просто хорошей ситуацией для гривны на внешних рынках, очень хорошие цены на металл, на руду, то, что на внутреннем рынке население охотно продает доллар. И вот эти два тренда столкнулись. Какой из них победит в данный момент, мы увидим в течение недели-второй.

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Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что инфляция в Украине растет из-за давления денежной массы на товарную базу.

Также политики говорят о повышении выплат, поскольку готовятся к предвыборной кампании, забывая о возможном росте безработицы, считает экономист Татьяна Зацерковная.