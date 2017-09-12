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    Проект бюджета не предусматривает выплату РФ долга в $3 млрд - СМИ

    (обновлено: )20601
    По информации СМИ, в бюджете не предусмотрено 3 миллиарда долларов на выплату долга России, сам проект госбюджета Украины на 2018 год находится на согласовании в министерствах.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Правительство в проекте государственного бюджета на 2018 год не предусматривает средства на выплату России долга в размере 3 миллиардов долларов, сообщает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правительстве.

    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic
    Всплыл вопрос долга Украины перед РФ в размере $3 млрд

    "В бюджете не предусмотрено 3 миллиарда долларов на выплату долга России", — приводит агентство слова своего собеседника.

    На сегодняшний день проект госбюджета Украины на 2018 год находится на согласовании в министерствах.

    Суверенные евробонды Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже Украина предложила России реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, и 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить долг.

    В июле Высокий суд Лондона конкретизировал вердикт, уточнив полную сумму долга и штрафных процентов: каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

    Кроме того, суд обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения ею обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Киевом апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

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