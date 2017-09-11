Бюджет-2018: доллар вырастет до 29,3 грн

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью информагентству "Украинские новости".

"Там ничего не менялось. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Мы подготовили проект бюджета и подали его в Кабмин. Сейчас с ним будут работать мои коллеги, министры. Мы выйдем на финальную редакцию 15-го сентября", — сказал министр.

По его словам, бюджет сформирован, исходя из курса 29,3 гривны за доллар.

Данилюк 6 сентября сообщал, что Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

Госбюджет на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию 8,1%. По данным Минфина, дефицит бюджета в 2016 году составил 2,9% ВВП.