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    Экономика

    Бюджет-2018: доллар вырастет до 29,3 грн

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (17)

    (обновлено: )32832
    Проект бюджета Украины подготовлен, его направили в Кабинет министров. Как добавил министр финансов Александр Данилюк, бюджет сформирован, исходя из курса 29,3 гривны за доллар.
    100 долларовая купюра
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью информагентству "Украинские новости".

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    "Там ничего не менялось. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Мы подготовили проект бюджета и подали его в Кабмин. Сейчас с ним будут работать мои коллеги, министры. Мы выйдем на финальную редакцию 15-го сентября", — сказал министр.

    По его словам, бюджет сформирован, исходя из курса 29,3 гривны за доллар.

    Данилюк 6 сентября сообщал, что Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

    Госбюджет на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию 8,1%. По данным Минфина, дефицит бюджета в 2016 году составил 2,9% ВВП.

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