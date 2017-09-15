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    Гройсман о проекте бюджета-2018: расходы на оборону увеличены до 164,9 млрд грн

    (обновлено: )3311
    Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, это консолидированная позиция правительства, чтобы расходы на оборону увеличить в этом году, они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Расходы на оборону в бюджете-2018 увеличены до 164,9 млрд гривен.

    Гривна
    Украинское фото
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    Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Несколько дней назад мы рассматривали потребности национальной безопасности и обороны государства. Это наша консолидированная позиция, чтобы расходы на оборону увеличить в этом году, они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%. Мы здесь видим существенный рост с 143,6 млрд в этом году на 164,9 млрд в следующем году", — цитирует "112 Украина" Гройсмана.

    Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар. Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

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