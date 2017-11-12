И воздух станет роскошью. ТОП диких налогов и сборов по-украински

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Фискалы без дела не сидят, придумывая для украинцев новые налоги. Так, в Тернопольской области работники ГФС озаботились вопросом налогообложения визитных карточек, которые заказываются и раздаются на предприятиях работникам.

По данным фискальных органов, стоимость таких визиток нужно облагать налогом с доходов физлиц (НДФЛ). В частности, бесплатно полученную от работодателя визитку налоговики предлагают считать дополнительным благом. Поэтому стоимость ее изготовления хотят облагать по ставке 18%, как установлено Налоговым кодексом.

«Визитные карточки, изготовленные для работников, на которых указаны, в частности, логотип, реквизиты предприятия и личные данные конкретного работника, являются дополнительным благом, полученным налогоплательщиком от работодателя и их стоимость включается в общий налогооблагаемый месячный доход, с которого удерживается налог по ставке (18 процентов)», - говорится в сообщении территориальных органов ГФС в Тернопольской области.

Вместе с тем, юристы отмечают, что ни к какому "дополнительному благу" визитки отношения не имеют, добавляя, что по логике фискалов, визитками в таком случае можно было бы рассчитываться в магазинах.

Отметим, что в Украине, где свято чтут налоги, выводя деньги в оффшоры, налогообложение визиток — инициатива неудивляющая.

В обзоре РИА Новости Украина — краткий экскурс в историю странных, диких, а порой и абсурдных украинских инициатив по налогам, сборам и взносам, которые пока что не были применены на практике.

Секонд-хенд

В конце лета этого года ГФС заявила, что украинцев в скором времени обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Как отмечали в ведомстве, налог будет введен на вещи, сданные в комиссионные магазины. Кроме того, он также будет распространяться на бывшую в употреблении бытовую технику.

По идее фискалов, посредник-комиссионный магазин является налоговым агентом и обязан удерживать из выплаченных человеку средств налог на доход физлиц и военный сбор. Также должен отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.

При этом за неуплату налогов будет взиматься штраф с физлица. А при невозможности найти налогоплательщиков, претензии предъявят магазину.

В ГФС подчеркивали, что человеку, который собирается продать ненужную вещь в комиссионке, необходимы паспорт и идентификационный код. Даже если речь идет о небольших суммах — 10-20 грн. При этом, если человек сдал вещь в ломбард, но не выкупил ее, с полученных денег ему необходимо уплатить налог.

Собаки и коты

Инициативы по налогам и сборам могут коснуться животных. Не так давно в парламенте зарегистрировали проект закона, основа которого — повальная и, естественно, платная регистрация всех животных — диких, бездомных и домашних.

За первых и вторых заплатит местная власть, за последних — владельцы. Украинцы, у которых живут коты и собаки, должны будут заплатить новый сбор — 180 гривен. Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации животного, обойдется в 70 гривен. Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

Кроме того, документом вводятся штрафы и за не уборку экскрементов собаки (от 850 грн до 1,7 тыс. грн), за использование животных для попрошайничества (от 5,1 до 20,4 тыс. грн), за разведение беспородных домашних животных "на дому" (от 5,1 до 20,4 тыс. грн), за отказ от стерилизации животного (3,4 до 20,4 тыс. грн), а также за продажу котов и собак с рук без документов (от 340 грн до 20,4 тыс. грн).

Коровы

В 2012 году Государственная экологическая инспекция предложила народным избранникам рассмотреть вопрос, обязывающий фермерские хозяйства и граждан, на подворьях которых содержится крупный рогатый скот, оплачивать экологические взносы.

Экологи тогда заявляли, что отходы животноводства (в частности коровий навоз) несет опасность для окружающей природной среды, так как выделяет в атмосферу вредные вещества.

Фермеры в ответ на такую инициативность возмутились и пригрозили обращением к Верховной Раде с требованием отмены такого законопроекта.

Путешествия

В 2013 году в Государственном агентстве по вопросам туризма и курортов предложили ввести налог в размере 1% от минимальной зарплаты для всех граждан Украины, выезжающих отдыхать за границу.

По мнению "налоготворцев", полученные в результате средства можно было бы потратить на развитие туристической отрасли.

Бездетность

В 2010 году Тернопольский городской совет выступил с инициативой ввести отчисления с мужчин, которые достигнув 25-летнего возраста, не воспитывают детей. По мнению тернопольчан, это должно было мотивировать украинцев к рождению детей.

Как отмечалось в обращении Тернопольского горсовета к главе государства, главе Кабмина и спикеру парламента, городской законодательный орган глубоко обеспокоился уменьшением числа украинцев, поэтому предложил налог в 6% от зарплаты для молодых мужчин, которые к 25 годам не успели обзавестись детьми.

Читайте также: Фурса: не платя налогов, вы совершаете преступление

Дождь и снег

В 2012 году столичные власти серьезно взялись за дождь и снег — был предложен налог на сбор и очистку стоков с крыш.

Его целью был сбор средств в размере 2,8 млрд грн на модернизацию системы водостоков. Платить за слив дождя хотели обязать всех, кто имеет крышу дома или территорию, на которую капает дождь. Чем больше крыша, то больший объем. Чтобы налог платили все, в столице хотели создать базу абонентов и их кровель. Впрочем, вопрос оплаты дождевых и талых вод региональные водоканалы поднимают с периодичностью раз в три-четыре года.

По материалам из открытых источников интернет