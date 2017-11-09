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    От штрафов к взяткам: эксперт о принципах работы налоговой системы

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    По словам члена координационного совета Ассамблеи ОО МСБ Украины Эдуарда Курганского, цель налоговой системы не подъем экономики, не упрощение условий ведения бизнеса, а "найти что-нибудь к чему можно было бы прицепиться, выписать штраф, а потом выйти на взятку".
    РИА Новости Украина

    "Из 300 тысяч юридических лиц 85% налога на прибыль платят 1,3 тысячи предпринимателей. То есть можно говорить, что этот налог в Украине не работает, но 80% проверок начинаются с налога на прибыль. Когда цель налоговой системы не подъем экономики, не упрощение условий ведения бизнеса, а найти что-нибудь к чему можно было бы прицепиться, выписать штраф, а потом выйти на взятку. Именно так работает эта система", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Власть продолжает прессовать бизнес. Предприниматели "голосуют ногами".

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    Напомним, с начала текущего года в стране закрылось более полумиллиона ФЛП (физических лиц-предпринимателей), при этом, тысячи новых фирм с украинскими владельцами открыты в Чехии, Польше, Словакии и Болгарии. Чиновники хотят убрать налоговые льготы мелким предпринимателям и восстановить массовые проверки, на который был наложен мораторий три года назад, считают эксперты. Власти сносят ларьки, уничтожают имущество предпринимателей, проходят обыски среди IT-компаний.

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