В Тернополе задержали двух налоговиков за взятку в 400 тыс. грн

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Тернополе задержали двух налоговиков, которые получили 400 тыс. грн взятки, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как уточняется, следователи Главного следственного управления и оперативники департамента защиты экономики провели ряд процессуальных мероприятий для установления должностного лица, которое за "вознаграждение" помогало решать вопрос об уменьшении размера официальных штрафных санкций.

Полицейские выяснили, что во время плановой выездной документальной проверки работниками фискальной службы были выявлены многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более миллиона гривен. Установлено, что руководитель одного из отделений Кременецкого ОГНИ ГУ ГФС в Тернопольской области за 400 тыс. грн неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос.

В понедельник, 23 октября, в тернопольском ресторане правоохранители задержали налоговика. Из сумки руководителя отделения объединенной государственной налоговой инспекции правоохранители изъяли полученную им взятку. Кроме того, был задержан государственный ревизор-инспектор Главного управления ГФС в Тернопольской области, который не внес в акт проверки информацию о некоторых нарушениях.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к данной коррупционной схемы.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.