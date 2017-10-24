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    Общество

    В Тернополе задержали двух налоговиков за взятку в 400 тыс. грн

    (обновлено: )2311
    В налоговой обнаружили многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более 1 млн грн. Руководитель одного из отделений Кременецкого ОГНИ ГУ ГФС в Тернопольской области за 400 тыс. грн взятки согласился решить данный вопрос.
    В Тернополе задержали двух налоговиков за взятку в 400 тыс. грн
    ГУНП

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Тернополе задержали двух налоговиков, которые получили 400 тыс. грн взятки, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

    Как уточняется, следователи Главного следственного управления и оперативники департамента защиты экономики провели ряд процессуальных мероприятий для установления должностного лица, которое за "вознаграждение" помогало решать вопрос об уменьшении размера официальных штрафных санкций.

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    Полицейские выяснили, что во время плановой выездной документальной проверки работниками фискальной службы были выявлены многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен уплатить в бюджет более миллиона гривен. Установлено, что руководитель одного из отделений Кременецкого ОГНИ ГУ ГФС в Тернопольской области за 400 тыс. грн неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос.

    В понедельник, 23 октября, в тернопольском ресторане правоохранители задержали налоговика. Из сумки руководителя отделения объединенной государственной налоговой инспекции правоохранители изъяли полученную им взятку. Кроме того, был задержан государственный ревизор-инспектор Главного управления ГФС в Тернопольской области, который не внес в акт проверки информацию о некоторых нарушениях.

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к данной коррупционной схемы.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.

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