В налоговой предупредили о мошенничестве от имени службы

Страница ГНС Украины в Facebook

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе предупредили о мошенничестве сообщили, что мошенники рассылают от имени налоговиков SMS о задолженности. Об этом сообщила в своем аккаунте в Facebook представитель службы Наталья Непряхина.

По ее словам, в ГФС поступает информация о рассылке плательщикам SMS, в которых указана сумма "долга", контактные номера и время для обращения.

Наталья Непряхина в Facebook Мошенническое SMS

"Обращаем внимание плательщиков, ГФС осуществляет информирование о состоянии задолженности путем, определенным действующим законодательством, а именно почтовым отправлением", — отметила она.

"По поводу информирования путем отправки смс-сообщение с частных номеров или с короткого номера (пример с номера 777), что является самым дешевым и распространенным способом, то это является средством совершения мошеннических действий, направленных на незаконное обогащение субъектами преступления, за счет получения суммы, определяемой как уплата налоговой задолженности", — сообщила Непряхина.

Скриншот сообщения

Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщал, что работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.