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    Экономика

    В налоговой предупредили о мошенничестве от имени службы

    (обновлено: )155
    По словам представителя Государственной фискальной службы, в ведомство поступает информация о рассылке плательщикам SMS, в которых указана сумма "долга", контактные номера и время для обращения.
    Государственная налоговая служба Украины
    Страница ГНС Украины в Facebook

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе предупредили о мошенничестве сообщили, что мошенники рассылают от имени налоговиков SMS о задолженности. Об этом сообщила в своем аккаунте в Facebook представитель службы Наталья Непряхина.

    По ее словам, в ГФС поступает информация о рассылке плательщикам SMS, в которых указана сумма "долга", контактные номера и время для обращения.

    Наталья Непряхина в Facebook
    Мошенническое SMS

    "Обращаем внимание плательщиков, ГФС осуществляет информирование о состоянии задолженности путем, определенным действующим законодательством, а именно почтовым отправлением", — отметила она.

    "По поводу информирования путем отправки смс-сообщение с частных номеров или с короткого номера (пример с номера 777), что является самым дешевым и распространенным способом, то это является средством совершения мошеннических действий, направленных на незаконное обогащение субъектами преступления, за счет получения суммы, определяемой как уплата налоговой задолженности", — сообщила Непряхина.

    Скриншот сообщения

    Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщал, что работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.

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