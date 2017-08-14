Полиция раскрыла мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Кроме того, в сотрудничестве с представителями операторов мобильной связи и банковских учреждений, предотвращено еще семь фактов возможного совершения мошенничеств на сумму около полумиллиона гривен.

Установлено, что преступная группа состояла из пяти человек — жителей Донецкой области и Запорожья. Организатором ее стал 27-летний мужчина. Он руководил действиями участников группы, находясь в местах лишения свободы.

"Потерпевшими от преступных действий мошенников были семьи онкобольных и тяжелобольных детей. Путем размещения объявлений на телевидении и различных Интернет ресурсах родственники просили граждан о помощи. В сообщениях обычно указывались, кроме номеров банковских карт, номера мобильных телефонов родственников. Именно их использовали злоумышленники для завладения денежными средствами потерпевших", — говорится в сообщении.

Как сообщили в киберполиции, путем изготовления дубликатов сим-карт мобильных операторов Украины злоумышленники получали возможность беспрепятственно проходить аутентификацию лица, а впоследствии — получить наличные при помощи функции банков "снятие денег без карточки".

"Полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступной группы. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, заявления на изготовление дубликатов сим-карт, а также сим-карты мобильных операторов Украины. Кроме того, обнаружены черновые записи о движении денежных средств", — отметили в киберполиции.

Также, согласно информации, наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по девяти уголовным производствам, начатым по ст. 190 (мошенничество), 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Дела с обвинительным актом уже направлены в суд.

"Организатор группы объявлен в розыск — в связи с его пребыванием на временно оккупированной территории. Еще в отношении двух участников группы, которые в настоящее время также находятся на временно оккупированной территории, материалы уголовного производства выделены в отдельное производство”, — сообщили полицейские.

Ранее правоохранители задержали в Днепре мужчину, который более 10 лет проживал на территории Украины с поддельным паспортом, зарабатывая сутенерством, а также тем, что брал в аренду дорогие автомобили и не возвращал их.