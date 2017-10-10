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10.10.201712:21
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    Россия

    В России продлили следствие в отношении Вороненкова о мошенничестве

    (обновлено: )6510
    Следствие утверждает, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу о мошенничестве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте этого года, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гривцов.

    Владимир Тюрин. Архивное фото
    "Прайм Крайм"
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    По закону, следствие в отношении умершего человека может продолжаться в случае, если родственники рассчитывают доказать его невиновность и не согласны на прекращение дела.

    "Срок следствия продлен до 24 января 2017", — сказал Гривцов.

    Следствие утверждает, что депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

    По мнению СК РФ, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержаниив Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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