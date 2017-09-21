Поберегись! Топ-10 мошеннических схем аферистов Прикарпатья

MARVIN RECINOS/AFP

РИА Новости Украина

Злоумышленники не устают придумывать новые изощренные схемы, чтобы обманным путем выманить деньги у своих наивных жертв, пишет издание "Версии", публикуя рейтинг самых распространенных видов мошенничества в Ивано-Франковской области и советы правоохранителей, как уберечься от аферистов и что делать, если вы все же попались на крючок проходимцев.

Самыми распространенными остается мошенничество с использованием мобильного телефона и банковских карточек, однако не теряют своей актуальности старые проверенные схемы типа "Вы выиграли авто", "Сахар и гречка по низким ценам", и "Снятие порчи".

Предоплата за товары на ОLX

"Самым распространенным видом мошенничества в нашей области является предоплата по объявлениям ОЛХ — доски объявлений в интернете, где выставляют на продажу вещи, компьютерную технику, телефоны и т.д.", — рассказывает Владимир Цыбульский, начальник отдела раскрытия преступлений против собственности ГУНП в Ивано-Франковский области.

Люди обычно сбрасывают предоплату за выбранный товар, но своих заказов так и не получают.

"За этими случаями очень тяжело найти человека. Ведь обычно перебрасывают деньги псевдособственникам из других областей. И телефоны в объявлениях указывают одноразовые, которые используют для нескольких звонков. То есть после того, как "клиент" перевел оплату, карточки выбрасывают и на номер владельца дозвониться невозможно", — отмечает Владимир Цыбульский.

Деньги перечисляют на карточные счета лицам, которые могут и не знать, что у них вообще такие счета открыты.

"Обычно мошенники знакомятся с лицами без определенного места жительства, открывают на их имя счет в банке, а потом эту карточку забирают себе. Даже если найти номинального держателя карты, он нам говорит, что у него той карточки нет. Может когда-то и была, но где она сейчас — не знает, — отмечает начальник отдела раскрытия преступлений против собственности. — Поэтому процент раскрываемости этих преступлений небольшой. Кроме того, это преступление относится к категории легких и любые негласные следственно-розыскные действия проводить невозможно".

Также правоохранитель отметил, что обычно жителей региона обманывают на не слишком большие суммы — 500-1000-2000 гривен.

"Но десять человек в день — и они себе собирают. И обманутые жители сообщают о мошеннисестве не сразу, ведь они еще в течение некоторого времени наивно ждут своего заказа", — отмечает Цыбульский.

Часто такие отношения квалифицируют как гражданско-правовые, ведь была устная договоренность.

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"Даже если мы задержим злоумышленника, он может сказать, что не переслал товар, потому что для этого были определенные веские причины. Перешлет его позже. В таком случае мы ничего сделать не можем", — добавляет правоохранитель.

Ваша карточка заблокирована

Неоднократно жителям области приходили SMS-сообщения подобного содержания "Уважаемый клиент! Ваша карта блокируется банком. Для разблокировки обратитесь в контактный центр по телефону…"

Если доверчивый пользователь звонил — мошенники на том конце пытались выведать конфиденциальную информацию.

versii.if.ua Схемы мошенников на Прикарпатье

"Представляются работниками "Привата" или "Ощадбанка", поскольку услугами именно этих банков зачастую пользуются в нашей области. Часто использует номера, начинающиеся с 056 или 044. И люди "ведутся", потому что думают, что звонят из центрального офиса в Днепре или Киеве, — рассказывает Владимир Цыбульский. — К слову, они отсылают сообщения или звонят не конкретно к одному человеку, а ко всем подряд — выманивают на разговор, чтобы понять, является ли человек клиентом банка и есть ли у него карточка".

Банкам известно об этом виде аферы и недавно на официальном сайте "Ощадбанка" появилось предостережение о новом виде мошенничества.

"Напоминаем, сотрудники банка никогда не отправляют SMS-сообщения и не звонят клиенту с неизвестного номера с целью получения конфиденциальной информации по платежной карте и не просят назвать эти данные по телефону. Пользователи карточек должны помнить, что нельзя разглашать конфиденциальную информацию — кодовое слово, номер карты, срок ее действия, PIN-код, CVC/CVV-код (3 цифры на обратной стороне карты) — ни знакомым, ни посторонним, ни тем более тем лицам, которые представляются сотрудниками банка", — говорится в сообщении банка.

Если же вы все же поговорили с мошенниками и опасаетесь, что могли сообщить секретные данные — сразу звоните в контактный центр банка или поспешите в ближайшее отделение и блокируйте карту.

Как отмечает начальник отдела раскрытия преступлений против собственности, таким способом у жителей региона уже выманивали не сотни, а тысячи гривен — обычно карточку вычищают под ноль.

Ваш сын попал в беду

При этом способе мошенничества ставку делают на два фактора — эффект неожиданности (обычно звонят среди ночи) и психологическое давление.

Потенциальным жертвам звонят на мобильный или стационарный и рассказывают историю о том, что их близкий человек попал в беду, или совершил правонарушение, нередко и преступление. Чтобы оперативно помочь, нужна определенная сумма денег. В основном злоумышленники не называют имен, а о "жертвах" сообщают обезличенно — сын, внук, брат и т.п. Рассчитывают на эффект неожиданности.

В полиции отмечают, что нередко родителям даже не приходит в голову позвонить сыну, чтобы узнать, все ли с ним хорошо. Поэтому правоохранители советуют не называть никаких личных данных, не паниковать, не бежать собирать деньги — а перезвонить родственнику, о котором идет речь. Если же дозвониться не удалось, а аферисты все время названивают и торопят вас — попросить передать на минуту телефон вашему родственнику. И конечно же немедленно сообщить в полицию о звонке — это может помочь оперативникам задержать аферистов.

Вы выиграли автомобиль!

Сообщение о неожиданном выигрыше автомобиля жители Ивано-Франковской области также чаще всего получают через SMS (реже электронной почте). Если "жертва" поверила в свою удачу, с нее попытаются вытянуть деньги, мотивируя, например, тем, что согласно законодательству выигрыш облагается налогом, и эту сумму нужно заплатить, чтобы его получить. Требуют немного — от 1% до 5%. Могут дополнительно просить и средства на оформление документов — если же "клиент" будет медлить, то машину срочно передают другому участнику акции.

При этом "разыгрывают" известные марки авто в "спонсорстве" с такими компаниями, как "A-1 Telecom", "WelcomeTelecom" и т.п.

"Чтобы забрать свой приз, нужно было также уплатить или пенсионный взнос, или страховку, или определенный процент. Были случаи, когда люди перечисляли по 30000 неизвестно за что и кому", — отмечает Владимир Цыбульский.

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Чтобы не попасться на удочку аферистов, следует помнить: никто не раздает ценные призы просто так. На подобные сообщения не нужно ни отвечать, ни перезванивать по номерам, ни переходить по указанным ссылкам. И ни в коем случае не перечислять средства и не сообщать данные личного характера.

Потерянная SIM-карта

Поскольку большинство банковских сервисов и почтовых учетных записей привязаны к SIM-карте мобильного телефона, у мошенников появилось новое поле для махинаций. Они изобрели оригинальный способ перевыпустить SIM-карту потенциальной жертвы.

Схема состоит в том, чтобы сообщить оператору о потерянной карте и за определенную плату восстановить ее. Перед этим мошенники начинают с разных номеров совершать короткие звонки на телефон владельца карты, чтобы спровоцировать пользователя перезвонить. Далее на его счет поступает небольшое пополнение, а через некоторое время SIM-карта перестает работать. Так происходит потому, что мошенники обращаются к оператору с просьбой восстановить якобы утерянную карту. Один из способов подтвердить, что карта принадлежит именно вам, — назвать несколько номеров, на которые осуществлялись вызовы в последнее время, и сумму последнего пополнения счета.

versii.if.ua Сообщения от телефонных мошенников

"Моя карта перестала неожиданно работать в пятницу, именно на мои именины. Я видела SMS о пополнении счета на 10 гривен, и подумала, что это кто так оригинально решил меня поздравить. Когда я в понедельник обратилась к компании со своей нерабочей картой, оказалось, что состоялась ее замена. Я пыталась узнать — где и каким образом (без моего паспорта) могли заменить мою SIM-карту, но мне сообщили, что эта информация является внутренней и разглашению не подлежит", — рассказывает франковчанка Александра.

Но это было еще не самое худшее. Впоследствии обманутая жительница Франковска узнала, что с ее счетов исчезла немалая сумма средств: с карточки для выплат — вся заработная плата, а с кредитной — 12000 гривен.

Это произошло как раз потому, что злоумышленники вместе с SIM-картой получили доступ к банкингу и сервисным сообщениям.

"Мало того, что у меня украли деньги, так я еще и вынуждена была выплачивать банку долг по кредиту и проценты. И самое обидное, что я свое кредиткой так ни разу не воспользовалась, оформила так — на всякий случай или черный день", — с горечью вспоминает жертва аферистов.

В полиции советуют не привязывать к карте номер телефона, который вы используете каждый день, и не разглашать в соцсетях и на различных досках объявлений свои контактные данные, особенно финансовый номер телефона.

Снятие порчи

Этот способ мошенничества не нов, однако не теряет актуальности. В отделе раскрытия преступлений против собственности ГУНП в Ивано-Франковской области рассказали, что чаще всего его применяют цыганки.

Есть целая схема — работают они в паре, чаще всего это две женщины. Жертв обычно выбирают среди молодых девушек 20-25-летнего возраста.

"Недавно мы задержали таких мошенниц в Калуше. Цыганки выделяли из толпы одинокую девушку или молодую маму с ребенком. Они подходили и заводили разговор, типа: "Вижу, что у вас большое горе. У вас кто-то заболеет в семье. Но я могу этом помочь — сниму порчу. Вы должны снять с себя все ценные вещи, положить в платок и передать мне, — рассказывает Владимир Цыбульский. — Мы предполагали, что такие "псевдогадалки" применяли к своим жертвам гипноз. Потому что человек шел домой и еще оттуда выносил все ценное — и деньги, и золото. Все вежливо складывал в платок и отдавал цыганкам. Те позже возвращали платок, но оказывалось, что ни золота, ни денег там уже нет — или пусто, или обычные бумажки".

Поэтому в полиции советуют не вступать в разговор с неизвестными людьми на улице, не рассказывать незнакомцам о своих семейных проблемах, и тем более, не верить в порчу.

Работа за границей за 5000 евро

В Ивано-Франковске орудовала фирма, которая набирала рабочих для работы за рубежом. Потенциальных работников заманивали высокими зарплатами (от 5000 евро) и ускоренным оформлением документов.

"Когда документы были якобы готовы, аферисты отправляли их работодателю, чтобы он оформил приглашения. За это люди платили по 3-4 тысячи долларов", — рассказал известный франковский адвокат Владимир Бандура.

Франковцы платили эти средства, поскольку рассчитывали уже через месяц их "отбить", ведь не так часто заграницей попадаются такие хорошие вакансии. В основном работники могут рассчитывать на 500-1000 евро в Польше и до 2000 евро в скандинавских странах. А здесь в Канаде и Великобритании такие заработки!

"В результате люди ждали по 1-2 месяца ответа от работодателя. Но оказывалось, что ответа либо нет, либо говорят ехать самим, но дополнительно оплатить за оформление визы. Затем нет ни поездки, ни работы, ни денег", — отмечает адвокат.

Поэтому прежде чем платить немалые средства таким фирмам, требуйте возможности связаться с работодателем, чтобы он подтвердил полномочия посредника. Также следует проверить наличие лицензии Минсоцполитики на посредническую деятельность в сфере трудоустройства за рубежом и обсудить возможность подписания договора между претендентом и агентством. И средства за услуги желательно платить не наличными, а на расчетный счет компании, или хотя бы требовать приходный кассовый чек.

Акционные цены на сахар и гречку!

Эта схема была достаточно распространена в девяностые, но сейчас она также актуальна — учитывая и финансовую платежеспособность франковских пенсионеров, всегда будут желающие приобрести социальные товары по сниженным ценам.

"Это был криминальный талант — молодая симпатичная девушка 30 лет. Она имела список пенсионеров, из него выбирала отдельных стариков жителей Долинского района и под видом работника отдела социального обеспечения предлагала им по льготным ценам приобрести сахар, гречку, крупы и другие товары "социального пакета", — рассказывает экс-начальник уголовного розыска Долинского РО УМВД Украины в Ивано-Франковской области Игорь Грабовецкий.

Единственное условие — предоплата за дефицитный недорогой товар. При этом аферистка выдавала пенсионерам липовые квитанции.

"Получала эти деньги и пропадала с концами. Она тогда так "обобрала" до 40 пенсионеров по району", — вспоминает Игорь Грабовецкий.

"Липовые" накладные"Новой почты"

В этой афере пострадали не столько франковцы, сколько отделения транспортной компании в Ивано-Франковске и известный интернет-магазин.

"Мошенники заказывали товар на большую сумму, к примеру, выбирали в популярном интернет-магазине дорогой плазменный телевизор. Выбирали тип оплаты — наложенный платеж, и доставку — транспортной компанией "Новая почта" на склад, где принимают и выдают заказ более 30 кг.

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Когда оператор прислал SMS-сообщение о том, что ваш заказ прибыл на склад, туда приехали и мошенники. Они, минуя процедуру оформления и оплаты, пришли на склад сразу с готовой накладной, где указано, что клиент оплатил товар. Работник склада проверил накладную и выдал товар, даже не подозревая, что печать поддельная и никто заказ не оплатил", — рассказали в отделе раскрытия преступлений против собственности.

Жертвой в этом случае стал интернет-магазин. Однако такую схему могли применять и к продавцам дорогих крупногабаритных товаров, которые обычно присылают заказы на отделение, где принимают грузы более 30 кг. Именно на таких отделениях склад и операторы находятся в разных помещениях и работники не могут сразу проследить, действительно ли товар был оплачен.

Псевдосвидетели Иеговы и продавцы дешевой посуды

О мошенничестве, в котором были задействованы якобы свидетели Иеговы, в свое время рассказывал заместитель начальника управления патрульной полиции в городе Ивано-Франковске Олег Сердюк.

К пенсионерке постучались две девушки, которые представились свидетелями Иеговы. Пока одна говорила с хозяйкой, таким образом отвлекая ее, другая попросилась в туалет. В результате у франковчанки пропал паспорт, пенсионная книжка и наличные деньги.

"Когда пытаются отвлечь ваше внимание, за этим общением могут скрываться преступные намерения. Это одна из манипуляций. Не поддавайтесь", — отметил Олег Сердюк.

Похожую схему применяют и продавцы различных товаров — от дешевой посуды и книг до духов или акционным предложениям от известных компаний. Обычно мошенники работают парами — пока один отвлекает внимание, демонстрируя товар, другой просится зайти в квартиру и там уже ищет деньги и ценные вещи.

Хочешь вернуть потерянное — плати

Люди, которые публикуют обращение о потерянных вещах или потерянных домашних любимцах, и сразу же гарантируют вознаграждение тому, кто их найдет, также очень часто становятся жертвами аферистов.

К примеру недавно франковчанка Виктория разыскивала потерянный на Пасечной рюкзак, в котором были документы, ключи, кошелек и косметика. Особенно женщина жаловалась из-за потерянных ключей — они были в одном экземпляре, из-за чего она не могла с маленьким ребенком попасть в собственное жилье.

Позднее Виктории написал молодой человек, который сообщил, что нашел рюкзак и оставил номер телефона для связи. Франковчанка позвонила, аферист рассказал о найденном рюкзаке и вещах, которые были в нем. Кроме описанных в посте злоумышленник сообщил о еще одной, описания которой в заметке Виктории не было. Именно через этот нюанс женщина поверила и согласилась "отблагодарить" парня за найденный рюкзак – она перевела на его счет 500 гривен. Однако потерянного ей так и не вернули. Оказалось, что франковчанку просто "развели" на деньги. Друзьям Виктории удалось дозвониться до злоумышленника, однако они услышали только банальный ответ: "Каждый зарабатывает по-своему, в тюрьме нужно выживать".

Как сообщают в полиции, телефонными мошенничествами часто занимаются именно из мест лишения свободы.

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"Даже если мы выходим на тюрьму, определить, кто именно звонил, практически нереально. Их в камере иногда сидит по 20 человек, и телефон они передают из рук в руки", — отмечают в полиции.

Это только небольшой перечень продуманных и хитрых схем, которые позволили мошенникам залезть в карманы к франковцам. Если вы или ваши знакомые стали жертвами аферистов — не медлите и немедленно звоните в полицию. Ведь при раскрытии таких преступлений главное — не упустить время.