КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Киевской местной прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ Национальной полиции в Киеве задержаны двое злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных долларов, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранителями установлено, что подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. В дальнейшем, поддельные доллары обменивались на украинские гривны через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты.

Сообщается, что таким образом злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную 12 тысяч долларам. Кроме того, во время проведения обыска в одном из арендованных фигурантами дела помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.

Прокуратура города Киева В Киеве задержали мошенников, подделывавших доллары США

Сейчас проводятся следственные действия на установление обстоятельств уголовного преступления, сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.

Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщал, что работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.