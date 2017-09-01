наверх
01.09.201717:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве задержали мошенников, подделывавших доллары

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (17)

    173
    По информации пресс-службы прокуратуры Киева, подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр.
    В Киеве задержали мошенников, подделывавших доллары США
    Прокуратура города Киева

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Киевской местной прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ Национальной полиции в Киеве задержаны двое злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных долларов, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

    Значок народного депутата
    368.media
    Мошенники "разводят" пенсионеров, водителей и даже нардепов

    Правоохранителями установлено, что подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. В дальнейшем, поддельные доллары обменивались на украинские гривны через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты.

    Сообщается, что таким образом злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную 12 тысяч долларам. Кроме того, во время проведения обыска в одном из арендованных фигурантами дела помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.

    Прокуратура города Киева
    В Киеве задержали мошенников, подделывавших доллары США

    Сейчас проводятся следственные действия на установление обстоятельств уголовного преступления, сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.

    Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщал, что работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии