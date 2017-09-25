Эксперт о битых авто из Канады и мошенничестве

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Украине растет популярность автомобилей из США, Канады и Грузии. Компании, которые занимаются их перегоном, отмечают небывалый рост спроса со стороны украинских водителей.

Как правило, продаются такие авто битыми, но при этом гораздо дешевле аналогичных моделей в Украине. И что важно, завозят их вполне легально. Чаще всего украинцы заказывают машины известных мировых брендов: Toyota, Honda, Lexus и VW.

Тенденции на украинском авторынке прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Павел Семенченко.

gs.fm Автоэксперт Павел Семенченко

Что это за рост спроса? Если не удалось решить вопрос с дешевой растаможкой и пребыванием автомобилей с иностранной регистрацией на иностранных, в частности, номерах на территории Украины, мы нашли новый способ завозить машины?

— Он существовал и до этого. С литовскими автомобилями тут нечего сравнивать, потому что это разные категории автомобилей. Те автомобили, которые завозятся с Канады, это завозятся не старше семи лет, то есть, до 2010 года, и те, которые честно, официально растамаживаются.

Эти автомобили действительно дешевле и доступнее?

— Совершенно верно. По сравнению с теми же ценами в Европе, данные автомобили в Канаде значительно дешевле. А если их еще приобретать с небольшими повреждениями, они еще дешевле. И удешевление этой цены связано с тем, что в Америке и Канаде есть четкая система контроля за автомобилями, которые попадают в ДТП. То есть там, в Америке или Канаде, продать битый автомобиль очень сложно. Либо надо продавать его по очень низкой цене. Поэтому в Канаде гораздо выгоднее его продать за рубеж.

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— Да нет, в Грузии нет такого. Не знаю, почему с Грузией это связано, что-то там и производства как такого никакого нет. Если Канада это один из лидеров производства автомобилей, то не знаю, с чем это связано с Грузией. С Грузией, скорее всего, это опять же какие-то схемы, которые похожи на литовские автомобили.

А касательно процедуры растаможивания на украинской стороне?

— Аналогично растамаживается по новым изменениям, которые год назад внесли, с 2010 года по тем тарифам. И с учетом этих тарифов, автомобиль в итоге получается дешевле, чем у нас подобный стоит уже на украинской регистрации.

Можно еще машину выбирать, посмотреть, есть люди, которые этим профессионально занимаются. Насколько большие деньги они берут за свои услуги?

— По-разному, в среднем где-то тысяча долларов стоит подобрать автомобиль и доставить его в Украину.

Но это определенная гарантия, что люди его привезут? Или мошенников и там хватает?

— Мошенников и здесь действительно хватает, но в принципе это нормальная, честная схема и очень маленький процент мошенничества в данной категории. Тут больше с литовскими мошенниками.

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— Дело в том, что эта информация по автомобилю абсолютно честная и открытая. Там никто не пытается ничего скрыть. Вы заходите на аукцион, смотрите автомобиль, читаете про него всю историю. Вот эта система, которая проверяет автомобиль, где и когда он обслуживался, попадал в ДТП, этот запрос стоит всего один доллар. Поэтому любой гражданин это проверяет. Ему дается честная информация, те станции, которые ремонтируют автомобиль, обязаны вносить в систему всю информацию по нему и после этого он выставляется на аукцион. Поэтому покупка абсолютно честная и прозрачная. Человек определяется с автомобилем и потом уже представители на этом аукционе участвуют и приобретают за предложенную цену последнюю.

Этот аукцион происходит на территории США или Канады?

— Там продают больше страховые компании.

В Украине нужна такая система, куда вносится вся подобная информация об автомобиле?

— Было бы очень хорошо. Конечно же нужна.

Учитывая нежелание техосмотров для автомобилей, которые не работают на коммерческом фоне?

— Это тоже очень тесно связано с техосмотром, поэтому если автомобиль честно, прозрачно обслуживается, вся информация по нему вносится в какую-то базу, тогда и смысл ТО в принципе отпадает ежегодно его проверять еще раз, если и так все известно по автомобилю. Поэтому эта система, база, как бы дополняет ТО, которое проводится и работает параллельно.

У Украины есть шансы создать такую систему? Facebook People's Daily, China "Автобан" по-китайски, дорога в Пекине с 600 лежачими полицейскими

— Нам это будет делать сложно по той причине, что у нас многие станции работают больше как серые. То есть у нас можно заехать в любой автосервис, сделать какое-то ТО и они никак не будут связаны с этой базой, схемой, потому что это будут обыкновенные гаражные станции. А в Канаде и США такие станции практически полностью не существуют.

Автомобили, купленные на аукционе в США, Канаде, их можно будет потом здесь поставить на украинские номера, сделать определенную страховку? Не будут отказывать, потому что он был битый?

— Нет, абсолютно, в этом преград нет никаких.

А в отношении проезда автомобилю сюда? Сколько из-за океана автомобиль может плыть сюда?

— В среднем, где-то за две недели. Смотря еще в какой он порт идет. От двух недель до месяца.

Стоит ли ожидать, что на украинских дорогах увеличится количество автомобилей с американо-канадских аукционов?

— Я думаю, постепенно будет увеличиваться количество таких автомобилей у нас на рынке.

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К слову, полноценно требование ЕС о въезде украинских автомобилей на их территорию только с ТО заработает с 2020 года. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.