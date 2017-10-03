ГПУ подозревает 46 налоговиков времен Януковича в ущербе на 96 млрд грн

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура подозревает 46 должностных лиц налоговой администрации времен Виктора Януковича в нанесении государству ущерба на сумму почти 100 млрд гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает пресс-служба ведомства.

"Как вы знаете, в ходе специальной операции военной прокуратуры в рамках уголовного производства задержан ряд подозреваемых по делу хищений налоговой администрации Украины времен Януковича", — сказал Луценко на пресс-конференции в Харькове.

Он уточнил, что речь идет о 46 налоговиках, в результате незаконных действий которых государству был нанесен ущерб на общую сумму 95,9 млрд грн.

В частности, бывший председатель налоговой службы в Харьковской области подозревается в нанесении ущерба государству от участия в преступной организации на сумму более 308 млн грн.

Уточняется, что 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас четыре человека находятся под стражей, а в отношении 21 лица применена мера пресечения в виде залога. Общий размер залога составляет 229 млн грн, фактически оплачено 75,5 млн грн.

"Мы уже имеем направленные в суд акты о признании виновности лицами, заключили соглашение и дали показания на высшее руководство организованной преступной группировки в налоговой сфере тех времен", — добавил генеральный прокурор.

Ранее Луценко заявил, что в последнее время, когда вступил в силу закон о спецконфискации средств, украденных коррупционными путями, со счетов экс-президента беглого Виктора Януковича и его "семьи" конфисковали 1,7 млрд долларов — 1,5 млрд долларов ранее и 200 млн долларов на днях