Фурса: не платя налогов, вы совершаете преступление

РИА Новости Украина

Удивительно, какой протест вызывает утверждение, что налоги надо платить и что когда вы уклоняетесь от налогов, то вы совершаете преступление, отмечает на своей странице в Facebook экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, украинцы продолжают жить в парадигме чужого государства, когда обмануть державу – это хорошо и потом не понимают, почему мы живем так бедно.

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"Все это продолжает напоминать ситуацию на перекрестке, когда в пробке каждый из потоков не следит за тем, чтобы не выезжать на красный свет. И у каждого есть повод – ведь другая сторона, другой поток, тоже выезжает. И надо не дать им и выехать самим. Что мы получаем в результате – тотальную пробку. Все вместе приедем гораздо позже", – сообщил Фурса.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

Украинцы любят обманывать государство, придумывают для этого тысячи причин, которые, на самом деле, есть банальными оправданиями и отговорками, добавляет аналитик.

"Как оправдываются грабители банков, говоря, что там их, наворованные буржуями денег. Так и люди, которые не хотят платить налоги и утверждают, что чиновники воруют, а олигархи воруют еще больше. И это дает право им также воровать. Есть ли выход из такой ситуации? Конечно нет. Это замкнутый круг. Из которого никогда не выбраться. Вы думаете, что у чиновников нет оправдания для своего воровства? Да они первые скажут вам, что "не мы такие, жизнь такая", и все воруют, а значит и на можно. А олигархи скажут, что без трансфертного ценообразования им не выжить", – заявил экономист.

И если средний класс говорит также и утверждает, что не будет платить, пока не будут другие, то чем он, средний класс, лучше, задается вопросом эксперт.

"Чем он заслужил право быть лучше, если охотно принимает общие правила? А если он такой же, как зажравшийся чиновник, наглый прокурор или удачливый олигарх, то почему же считает, что у него есть моральное право требовать изменений? Когда вы воруете у государства, то вы воруете не у президента или депутатов. Вы воруете у налогоплательщиков. Нет денег государства, есть деньги налогоплательщиков. И есть те люди, которые честно платят налоги. На содержание государства. На пенсии, зарплаты учителям, на дороги. А есть люди, которые этого не делают. И они совершают преступление не против олигархов или чиновников, которым плевать. Вы совершаете преступление против своих же сограждан", – убежден Фурса.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

В Украине есть две реальности, подчеркнул экономист: "одна – заполненные рестораны городов, где яблоку негде упасть. Второе – реально высокий уровень бедности. Эти две реальности существуют параллельно".

"В итоге, есть две части. Первые – использующие многие возможности в бедной стране, вторые – создающие эту бедность. Эти две реальности могут сосуществовать вместе только в связи с высоким уровнем теневой экономики. Ведь первые – это часть этой тени. Или маленькая часть света, платящая налогов. Но вот беда, получатели налогов получают свои средства только из белой части. И этих денег просто таки не хватает на всех. В итоге мы имеем дивную картину, когда бедность идет вровень с успехом очень многих, с заполненными ресторанами и аэропортами. В итоге, украинское ВВП в 6 раз меньше ВВП Аргентины, в то время как показатели по населению или, например, по очень важному индикатору, потреблению электричества, у нас одинаковые. Реальное ВВП Украины гораздо выше. Но оно в тени. И чистая часть просто не способна поддерживать инфраструктуру государства и содержать людей, которые на это государство полагаются", – написал эксперт.

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Да, проблемы бедных – это их личные проблемы, ведь никто не заставлял их становится учителем или бюджетником, сообщил Фурса: "каждая учительница может пойти работать хостес в стриптиз клуб, благо объявления в каждом вагоне метро, такая ведь логика?"

"Она справедлива во всем, кроме одного. Проблемы бедных все равно становятся проблемами среднего класса. Потому что эти бедные не проявляют инициативу, но они голосуют. И как бедные люди они голосуют за популистов. И те блокируют любые изменения, которые бы могли уменьшить коррупцию, либерализовать рынок или заставить олигархов платить налоги. И пока вы не поборете эту бедность, то ничего не изменится", – предостерегает Фурса.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

Да, оффшоры это проблема и ее надо решать, а решить ее можно только тогда, когда к власти придет политическая сила поддерживаемая многими избирателями, голосующими не за гречку, уверен экономист.

"Но внутри страны создан огромный внутренний офшор, значительно влияющий на благосостояние зависимых от государства граждан. Огромный теневой рынок. И общество, которое считает, что не платить налоги это норма. Общество, которое охотно получает зарплаты в конвертах и при этом жалуется, что государство не строит новых школ и садиков. Общество, которое считает, что депутаты наворовали, но само выступает против финансового мониторинга и контроля в банках средств. А что это значит? Что каждый маленький неплательщик налогов метает стать большим олигархом. Он просто завидует олигархам, которые не платят много просто в силу своего большого бизнеса. И будет ли он исправлять ситуацию, если станет этим олигархом? Вопрос риторический", – заявил Фурса.

Олигархи или чиновники не выступают против существующей системы – это ключевое отличие, которое не позволяет ссылаться на "сам дурак" или "я заплачу налоги тогда, когда Ахметов заплатит", добавил экономист.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

"А средний класс, как раз, ее активно пытается побороть. Вроде бы. На словах. Но на дело находит тысячу реальных и не существующих причин, дабы не платить налоги. Надо ли исправлять ситуацию? Конечно, да. Но вы ее не исправите, пока страна выбирает популистов. И пока сам средний класс является сообщником. Потому что сообщники никогда не выступают против системы, ибо они являются ее частью", – подытожил эксперт.