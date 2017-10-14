Единым налогом можно подорвать основы государства - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В парламенте за последние несколько месяцев появилось несколько законопроектов, которые касаются темы единого налога. В частности, нардепы заявляют, что у нас распространены случаи, когда реально большие компании используют по сотням и даже тысячам физических лиц-предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, для минимизации налогов.

На самом деле эти "малые предприниматели" работают на собственников бизнеса. И по оценкам депутатов, 65% всех зарегистрированных в стране ФОПов используются как "внутренний офшор" и не ведут никакого бизнеса.

Возможные изменения для частных предпринимателей прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Насколько часто торговые сети используют несколько ФОПов для минимизации налогов?

— Это происходит, но это не такое массовое явление, как некоторые пытаются выдать. К сожалению, у малого бизнеса в нашей стране существуют враги. Во-первых, это само государство, во-вторых это крупный бизнес, поэтому в основном инициатором давления на малый бизнес являются представители крупного бизнеса, которые видят в нем своего конкурента. Поэтому это основная причина постоянного наступления на права малого и среднего бизнеса. И хотя оптимизация налогообложения существует, но она не носит таких масштабов, за которые их пытаются выдать.

В торговых сетях такого нет?

— В торговых сетях подобное существует, но далеко не во всех. Крупные торговые сети придерживаются другой стратегии. Они работают абсолютно законно, платя налоги и являются крупными налогоплательщиками. То что вы сказали — кафе, рестораны, фитнес-центры, это касается исключительно только крупных городов. Но в нашей стране малый бизнес, частные предприниматели, это сотни тысяч людей, которые зарабатывают себе на хлеб и создают рабочие места в том числе в сельской местности, в небольших городах. Мы почему-то, в данном случае, забываем о них и обращаем внимание бюджтолько на рестораны, где нам выдают чек отдельно на бар и отдельно на еду. Но, извините, таких какое-то количество есть, может 10%, может 20%, а почему в данном случае хотим убить тех, кто 80% рабочих мест обеспечивает? Ведь основная задача малого бизнеса во всех странах без исключения, это создание рабочих мест, которые потом не нужно будет кормить в виде дотаций, пенсий, субсидий, а мы же фактически этим породим то, что у нас будет дополнительное давление на бюджет через выплаты. Это достаточно тупиковый путь и я бы хотел напомнить, что даже в 2012 году не удалось сократить права малого бизнеса, как раз частных предпринимателей, потому что тогда был налоговый майдан. И я могу сказать, что в любом обществе 5-7% людей делают всю погоду и всю политику. Как раз эти 5-7% людей это в том числе люди как социально активные, так и экономически активные. Это как раз и есть представители малого бизнеса. Поэтому как государство может убивать свою же собственную основу?

Может быть так, что просто хотят любой ценой повысить налоговые поступления?

— Вы ответили на вопрос, в чем кроется заинтересованность государства. Если крупный бизнес видит действительно в частных предпринимателях своего конкурента, которого он хочет убрать любым образом, то государство видит исключительно только поступления и ничего другого. Поэтому, конечно же, основная тенденция, это наполнить бюджет, из которого потом деньги как из решета нередко уходят.

Ранее выдвигалась идея о том, чтобы расширить круг людей, которые работают на упрощенной системе и поднять максимальные показатели оборота с 1,5 до пяти миллионов гривен. Возможно ли такое расширение круга лиц, которые работают по упрощенной системе?

— В любом случае, упрощенная система налогообложения должна модернизироваться. Это постоянный процесс, который действительно требует совершенствования. Требуется увеличить, например, с 1,5 до 5 миллионов планку — возможно. Но те кто обладает бизнесом, например, в пять миллионов, возможно, зарегистрируют предприятие, которое тоже будет платить часть налога. Это уже будет не частный предприниматель, а то же самое предприятие, но на едином налоге и самая главная функция упрощенцев как раз, это как можно меньше пересекаться с государством, которое может из тебя забирать деньги через любые механизмы. В чем особенный минус того, что будут введены кассовые аппараты, того что наступление на малый бизнес сейчас идет через поголовное введение кассовых аппаратов. Штраф за неправильное пробивание или хранение остатков в кассе, может составлять крупные суммы. Это могут быть десятки тысяч гривен. А теперь представьте, когда эти несколько десятков тысяч гривен будут повешены на ФОП. Единственное, что ему останется, это фактически переписать все свое имущество на своих родственников и уже никогда не вести экономической деятельности. И когда мы говорим о том, что происходит в крупных городах, не нужно забывать, что за границами Киева наступает другая жизнь. Там другие реалии.

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То есть малый бизнес выступает против кассовых аппаратов из-за штрафов?

— Я могу сказать, что против этого выступает не только малый и средний бизнес, а в том числе сотрудники самих органов, которые говорят, что мы тогда фактически будем являться инструментами, когда мы будем вынуждены каждый день налагать штрафы. И реально большинство из них не хочет, потому что они тоже выходцы из этой системы. И они понимают, что когда-то они уйдут с госслужбы и будут снова работать в том числе на себя.

С другой стороны, как проконтролировать оборот без этой прозрачной отчетности?

— Правильно, это нужно делать, но не нужно делать в тот момент, когда у нас уровень доходов людей самый низкий за последние лет 15. Для этого нужно просто выбрать то время, когда это будет наиболее успешно и не сделать это абсолютно для всех предпринимателей, а разбить это более по времени. Растянуть этот процесс лет на пять, но не начиная с 2018 года. Потому что, извините, сейчас количество субсидий, пенсий и соцвыплат растет в прогрессирующей шкале. Выбрать период, когда люди уже будут иметь более стабильный доход и тогда это будет на самом деле иметь смысл. А сейчас это означает подрубить основу государства.

Те же ФОПы не смогут претендовать на государственную пенсию, если они не делали отчислений в Пенсионный фонд.

— А вы спрашивали предпринимателей, действительно ли они рассчитывают на общую пенсию? Я могу сказать, что большинство из них скажет, что к сожалению они на неё не рассчитывают. Они рассчитывают исключительно только на собственные силы. То что они смогут накопить, то они и смогут использовать.

Но они же не будут отказываться от государственной?

— А вот тот, кто действительно хочет получить государственную пенсию, сможет в таком случае доплачивать каждый месяц и сможет себе действительно обеспечить её. Либо эти люди смогут себе накопительную пенсию делать через негосударственные Пенсионные фонды. И тут уже у них будет выбор. Почему мы в данном случае говорим о том, что человек должен пользоваться только одной пенсионной системой? В данном случае у нас она модернизируется и уже будет конкуренция.

Вопрос в другом, что сегодня он не рассчитывает на государственную пенсию, а завтра он от неё не откажется.

— Та пенсия, которая есть на сегодняшний день, к сожалению, не обеспечивает самых базовых потребностей. Поэтому в данном случае большинство рассчитывает только на собственные силы. По крайней мере, из малого и среднего бизнеса. Люди, которые работают где-то на предприятиях, в организациях, они действительно в основном рассчитывают на пенсию. А люди из малого бизнеса, в основном, к сожалению, рассчитывают только на себя. Они к этому привыкли уже на протяжении последних 27 лет.

Если человек не является ФОПником, почему ему нужно платить налог, а потом еще и на пенсию отдавать?

— А кто говорит о том, что предпринимателю необходимо платить пенсию? В данном случае были одни условия. Теперь есть другие условия. Насколько мне известно, за последние несколько лет действительно люди повышали отчисления в пенсионные фонды. Это считается отдельно есть единый налог, а отдельно есть отчисления в Пенсионный фонд. Разве это не разбивается последние несколько лет?

А как справились в ЕС?

— В Европе есть много стран. Есть страны, где вы получаете чек на рынке, а есть страны, где вы чек не получите даже в магазинах. Европа бывает разной и нам нужно обращать внимание на разные стороны Европы.

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Ранее народный депутат Оксана Продан в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.

Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.