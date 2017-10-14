Единым налогом можно подорвать основы государства - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы
В парламенте за последние несколько месяцев появилось несколько законопроектов, которые касаются темы единого налога. В частности, нардепы заявляют, что у нас распространены случаи, когда реально большие компании используют по сотням и даже тысячам физических лиц-предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, для минимизации налогов.
На самом деле эти "малые предприниматели" работают на собственников бизнеса. И по оценкам депутатов, 65% всех зарегистрированных в стране ФОПов используются как "внутренний офшор" и не ведут никакого бизнеса.
Возможные изменения для частных предпринимателей прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей
Насколько часто торговые сети используют несколько ФОПов для минимизации налогов?
— Это происходит, но это не такое массовое явление, как некоторые пытаются выдать. К сожалению, у малого бизнеса в нашей стране существуют враги. Во-первых, это само государство, во-вторых это крупный бизнес, поэтому в основном инициатором давления на малый бизнес являются представители крупного бизнеса, которые видят в нем своего конкурента. Поэтому это основная причина постоянного наступления на права малого и среднего бизнеса. И хотя оптимизация налогообложения существует, но она не носит таких масштабов, за которые их пытаются выдать.
В торговых сетях такого нет?
— В торговых сетях подобное существует, но далеко не во всех. Крупные торговые сети придерживаются другой стратегии. Они работают абсолютно законно, платя налоги и являются крупными налогоплательщиками. То что вы сказали — кафе, рестораны, фитнес-центры, это касается исключительно только крупных городов. Но в нашей стране малый бизнес, частные предприниматели, это сотни тысяч людей, которые зарабатывают себе на хлеб и создают рабочие места в том числе в сельской местности, в небольших городах. Мы почему-то, в данном случае, забываем о них и обращаем внимание бюджтолько на рестораны, где нам выдают чек отдельно на бар и отдельно на еду. Но, извините, таких какое-то количество есть, может 10%, может 20%, а почему в данном случае хотим убить тех, кто 80% рабочих мест обеспечивает? Ведь основная задача малого бизнеса во всех странах без исключения, это создание рабочих мест, которые потом не нужно будет кормить в виде дотаций, пенсий, субсидий, а мы же фактически этим породим то, что у нас будет дополнительное давление на бюджет через выплаты. Это достаточно тупиковый путь и я бы хотел напомнить, что даже в 2012 году не удалось сократить права малого бизнеса, как раз частных предпринимателей, потому что тогда был налоговый майдан. И я могу сказать, что в любом обществе 5-7% людей делают всю погоду и всю политику. Как раз эти 5-7% людей это в том числе люди как социально активные, так и экономически активные. Это как раз и есть представители малого бизнеса. Поэтому как государство может убивать свою же собственную основу?
Может быть так, что просто хотят любой ценой повысить налоговые поступления?
— Вы ответили на вопрос, в чем кроется заинтересованность государства. Если крупный бизнес видит действительно в частных предпринимателях своего конкурента, которого он хочет убрать любым образом, то государство видит исключительно только поступления и ничего другого. Поэтому, конечно же, основная тенденция, это наполнить бюджет, из которого потом деньги как из решета нередко уходят.
Ранее выдвигалась идея о том, чтобы расширить круг людей, которые работают на упрощенной системе и поднять максимальные показатели оборота с 1,5 до пяти миллионов гривен. Возможно ли такое расширение круга лиц, которые работают по упрощенной системе?
— В любом случае, упрощенная система налогообложения должна модернизироваться. Это постоянный процесс, который действительно требует совершенствования. Требуется увеличить, например, с 1,5 до 5 миллионов планку — возможно. Но те кто обладает бизнесом, например, в пять миллионов, возможно, зарегистрируют предприятие, которое тоже будет платить часть налога. Это уже будет не частный предприниматель, а то же самое предприятие, но на едином налоге и самая главная функция упрощенцев как раз, это как можно меньше пересекаться с государством, которое может из тебя забирать деньги через любые механизмы. В чем особенный минус того, что будут введены кассовые аппараты, того что наступление на малый бизнес сейчас идет через поголовное введение кассовых аппаратов. Штраф за неправильное пробивание или хранение остатков в кассе, может составлять крупные суммы. Это могут быть десятки тысяч гривен. А теперь представьте, когда эти несколько десятков тысяч гривен будут повешены на ФОП. Единственное, что ему останется, это фактически переписать все свое имущество на своих родственников и уже никогда не вести экономической деятельности. И когда мы говорим о том, что происходит в крупных городах, не нужно забывать, что за границами Киева наступает другая жизнь. Там другие реалии.
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То есть малый бизнес выступает против кассовых аппаратов из-за штрафов?
— Я могу сказать, что против этого выступает не только малый и средний бизнес, а в том числе сотрудники самих органов, которые говорят, что мы тогда фактически будем являться инструментами, когда мы будем вынуждены каждый день налагать штрафы. И реально большинство из них не хочет, потому что они тоже выходцы из этой системы. И они понимают, что когда-то они уйдут с госслужбы и будут снова работать в том числе на себя.
С другой стороны, как проконтролировать оборот без этой прозрачной отчетности?
— Правильно, это нужно делать, но не нужно делать в тот момент, когда у нас уровень доходов людей самый низкий за последние лет 15. Для этого нужно просто выбрать то время, когда это будет наиболее успешно и не сделать это абсолютно для всех предпринимателей, а разбить это более по времени. Растянуть этот процесс лет на пять, но не начиная с 2018 года. Потому что, извините, сейчас количество субсидий, пенсий и соцвыплат растет в прогрессирующей шкале. Выбрать период, когда люди уже будут иметь более стабильный доход и тогда это будет на самом деле иметь смысл. А сейчас это означает подрубить основу государства.
Те же ФОПы не смогут претендовать на государственную пенсию, если они не делали отчислений в Пенсионный фонд.
— А вы спрашивали предпринимателей, действительно ли они рассчитывают на общую пенсию? Я могу сказать, что большинство из них скажет, что к сожалению они на неё не рассчитывают. Они рассчитывают исключительно только на собственные силы. То что они смогут накопить, то они и смогут использовать.
Но они же не будут отказываться от государственной?
— А вот тот, кто действительно хочет получить государственную пенсию, сможет в таком случае доплачивать каждый месяц и сможет себе действительно обеспечить её. Либо эти люди смогут себе накопительную пенсию делать через негосударственные Пенсионные фонды. И тут уже у них будет выбор. Почему мы в данном случае говорим о том, что человек должен пользоваться только одной пенсионной системой? В данном случае у нас она модернизируется и уже будет конкуренция.
Вопрос в другом, что сегодня он не рассчитывает на государственную пенсию, а завтра он от неё не откажется.
— Та пенсия, которая есть на сегодняшний день, к сожалению, не обеспечивает самых базовых потребностей. Поэтому в данном случае большинство рассчитывает только на собственные силы. По крайней мере, из малого и среднего бизнеса. Люди, которые работают где-то на предприятиях, в организациях, они действительно в основном рассчитывают на пенсию. А люди из малого бизнеса, в основном, к сожалению, рассчитывают только на себя. Они к этому привыкли уже на протяжении последних 27 лет.
Если человек не является ФОПником, почему ему нужно платить налог, а потом еще и на пенсию отдавать?
— А кто говорит о том, что предпринимателю необходимо платить пенсию? В данном случае были одни условия. Теперь есть другие условия. Насколько мне известно, за последние несколько лет действительно люди повышали отчисления в пенсионные фонды. Это считается отдельно есть единый налог, а отдельно есть отчисления в Пенсионный фонд. Разве это не разбивается последние несколько лет?
А как справились в ЕС?
— В Европе есть много стран. Есть страны, где вы получаете чек на рынке, а есть страны, где вы чек не получите даже в магазинах. Европа бывает разной и нам нужно обращать внимание на разные стороны Европы.
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Ранее народный депутат Оксана Продан в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.
Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.