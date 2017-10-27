Эксперт: украинские олигархи богатеют и не платят налогов

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Бизнесмен Ринат Ахметов снова возглавил список самых богатых украинцев, а президент Петр Порошенко вернул себе звание миллиардера. Об этом говорится в рейтинге "ТОП-100 самых богатых украинцев", составленном журналом "Новое время" и инвестиционной компанией Dragon Capital.

Суммарное состояние всех участников рейтинга – более 26 миллиардов долларов, что на треть больше, чем в 2015 году. Отмечается, что в первой десятке самых богатых просели только Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Причина – в национализации в декабре 2016 года ПриватБанка.

Является ли этот рейтинг объективным, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте цей рейтинг?

— По-перше, я хотів би бачити від колег, скажімо, чіткішого виконання, як то кажуть, етичних принципів. Тому що вони не вказали, принаймні, на сайті я цього не бачив, коли вони анонс робили з десятьма першими прізвищами на їх сайті, там не було написано, що власником журналу є ця компанія Dragon Capital. Просто по принципах медіа — потрібно це вказувати. Це дуже важливо.

Ще я хотів би додати, що я очолюю журнал, який є прямим конкурентом "Новому Времени", тому я просто прошу, щоб це якось враховували читачі.

Не як конкурент, а просто як людина обізнана у цій сфері, ви згодні з цим рейтингом?

– Він дуже дивний. Він дуже дивний, тому що я, наприклад, не бачив там згадувань про те, що в рейтингу під час розрахунків статків цих людей були враховані заборгованості їх бізнесів.

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Бо зазвичай потрібно не тільки враховувати вартість сировини, наприклад, яку виробляють гірничозбагачувальні комбінати, і вона зросла насправді за останній рік, і в рейтингу на це посилаються, коли кажуть, чому зростали статки, наприклад, того ж Жеваго, ще кількох людей. Але чомусь не згадують про борги. Це дуже важливо. Тому що в цих компаній досить великі борги. Їх якось потрібно враховувати.

Чому, наприклад, зменшились статки Боголюбова і Коломойського – це зрозуміло. У них забрали банк досить великий банк. Я не знаю, скільки він коштує, може, мільярд доларів, може, два, може, п’ять. А, може, нічого не коштує. Принаймні, незрозуміло, після того як забрали. Але їх статки мали якось знизитися. І вони, певно, знизилися.

Я хотів би нагадати, що капіталізацію бізнесу можна рахувати різними методами. Найпростіший найбільш чесний, але, на жаль, неможливий в Україні, це за вартістю акцій, які котуються на вільному фондовому ринку.

На жаль, більшість бізнесів не мають такого вільного обігу акцій, і ми не можемо зрозуміти, скільки коштує та чи інша компанія. Не можна сказати в Україні, не можна використовувати, принаймні, зараз і такий метод, як продаж компанії схожого профілю і схожого розміру, звісно.

Бо в нас зараз досить важка ситуація в економіці, і українські компанії не дуже хочуть хтось купувати або всередині країни, або з-за кордону. І тому ціна така порівняльна також не може бути коректно складена. Тому я вважаю, що цей рейтинг дуже приблизним з дуже великими похибками, але якось принаймні напрямок руху статків наших мільярдерів можливо він і показує.

Чи можна говорити, що змінився ще й курс долара в Україні?

– Принаймні з минулого року він змінився на 10%. Це досить багато як, скажімо, для нас з вами, але там по одному з учасників першої десятки зростання на 200%. Це шалене зростання. Це просто, я не знаю, хто там рахував, і яким чином. Це щось таке, просто…

Мені особисто незрозуміло, принаймні, сировина, яку випускають заводи, точніше, гірничозбагачувальний комбінат Жеваго, вона точно не виросла в ціні втричі. Бо плюс 200% – це втричі означає. Вона не виросла втричі, це точно. А, скажімо, курс також він не міг так вплинути. Тобто досить дивні цифри там, мені вони досить дивні.

Динаміка нарощування цих статків. Можна говорити, що вона прискорилася за останній рік або навпаки призупинилася?

– Потрібно ж із чимось порівнювати. Ми ж маємо з чимось порівнювати. Ці компанії, які належать людям з цієї групи заможних, вони складають і створюють досить значну частку ВВП України, промислове виробництво зростало, але не занадто. Із врожаєм у цьому році ситуація добра, але трошки гірша, ніж минулого.

Тому я, скажімо так, м'яко, не бачу якихось там передумов для того, щоб вважати, що там було реально якесь дуже велике зростання. У нас десь, щонайбільше 2% плюс буде ВВП в цьому році, не більше. Це також якось відображає ситуацію в економіці, мені здається, трохи краще, ніж зростання статків.

Завдяки чому бізнесмен Рінат Ахметов знову очолив список найбагатших українців?

– По-перше, масштаби його бізнесу, звісно, досить великі. А по-друге, краща стала ситуація на ринку металу і залізної руди. Я маю на увазі на світовому ринку. І певно, аналітики якимось чином це врахували, якось так.

Напомним, несмотря на положительную динамику Украины в международных статистиках, серьезные инвесторы не хотят заходить в страну, считает эксперт Сергей Доротич.