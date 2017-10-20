Налоговая взыскала с "Яндекс. Украина" 5,4 млн грн

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Налоговики Украины взыскали с компании "Яндекс. Украина" 5,4 миллиона гривен налогового долга, говорится в сообщении офиса больших плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

"ООО "Яндекс. Украина" уже более 90 дней не уплачивало самостоятельно задекларированные денежные обязательства, что стало причиной возникновения налогового долга с налога на прибыль предприятия за первый квартал 2017 года и с НДС на общую сумму 5,4 миллиона гривен. В связи с этим, согласно закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", офисом и было принято решение о взыскании долга со счетов плательщика. Благодаря выставлению инкассовых поручений к банковским учреждениям, которые обслуживают ООО "Яндекс. Украина", налоговый долг был взыскан в полном объеме", — говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что с начала 2017 года во исполнение указанного закона, офис крупных налогоплательщиков направил на счета предприятий-должников более 13 тысяч инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.