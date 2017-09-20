Реальность и популизм. Фурса о госбюджете-2018

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На текущей неделе в парламенте представят Госбюджет на следующий год. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он отметил, что в проекте бюджета значительная сумма заложена в поддержку армии и всего сектора безопасности.

Проект госбюджета на 2018 год накануне утвердил правительство. Тогда же премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что "это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион".

Проект Закона о Государственном бюджете на 2018 год был опубликован на сайте парламента. Согласно ему, Кабмин предлагает Верховной Раде принять Госбюджет-2018 с доходами на уровне 877 миллиардов гривен и расходами 948 миллиардов гривен.

Основные цифры, заложенные в проект госбюджета, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Вы лично видели проект бюджета на 2018 год, который утвердил Кабмин?

– Нет, на самом деле, его еще никто не видел, кроме Кабмина. Но ключевой показатель, на самом деле, это дефицит бюджета. Он сохранен на удобоваримом уровне – 2,4%, это в рамках программы с МВФ. Это в рамках здорового уровня дефицита бюджета, поэтому пока что на данный момент, до того как он не попал депутатам, которые имеют привычку раздувать расходы, пока что показатель выглядит вполне понятным и нормальным.

На чем сделан акцент в этом госбюджете?

– Нет вообще акцентов. Их в госбюджетах не бывает. Это политики могут озвучивать какие-то вещи, чтобы пиариться. Бюджет – это доходы и расходы. И из года в год это не сильно меняется.

Кабмин предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2018 с доходами на уровне 877 миллиардов гривен и расходами 948 миллиардов гривен. Насколько реальны такие цифры?

– Опять же, расчеты-то есть у Кабмина, поэтому понятно, что эти все цифры реальны. И также понятно, что в процессе года пройдет полгода и бюджет будет так или иначе пересматриваться, потому что любые прогнозы являются неточными. Тут инфляция сильно влияет, поэтому будем смотреть. А цифры, понятно, что сейчас они реальные все.

Планируется наибольшие расходы на оборону. Насколько реалистичны планы?

– Тут нет ничего нереалистичного, это роспись расходов. У нас есть доходы, расходы и роспись. Часть в 5% пойдет на это. Это абсолютно реально.

На чем будут экономить для того, чтобы так увеличить расходы на оборону?

– Необязательно для чего-то экономить. У нас растет общий объем бюджета, благодаря тому, что растет экономика, благодаря тому, что увеличиваются доходы бюджета. И вы перераспределяете эти деньги, просто так, как вы решили для себя сейчас это важно.

Также довольно значительная сумма предусматривается на аграрный сектор. Что скажете о таких планах?

– Аграрии сейчас, это та отрасль украинской экономики, которая чувствует себя как в шоколаде. Поэтому любые поддержки аграриев должны быть достаточно ограничены, и в принципе ограничены здравым смыслом тоже.

Здесь есть вот этот здравый смысл?

– Я не знаю, поскольку никто же не видел этих цифр. То, что должно появиться в этом бюджете и то, чего не было раньше, это тот самый лимит на субсидии, когда вам дают всем, пропорционально тому, как вы производите, но не больше, чем.

Вот этого "не больше, чем" не было в этом году, потому что опять же предприятия госбюджета лоббировали такую поправку, чтобы этих ограничений не было. В этом году это уже сложнее. Там надо вносить изменения во многие законы, для того чтобы убрать этот лимит. Поэтому есть надежда, что он там будет.

Читайте также: В госбюджете-2018 будет много централизации финансов — экономист

А насколько реально повышение минимальной зарплаты?

– Заложена минимальная зарплата в этом бюджете в 3700. Насколько реально… Это слегка популизм уже начинается, потому что если рост зарплаты до 3200 был продиктован, это в первую очередь налоговая была мера, то теперь это будет тяжело прорываться через разговоры с МВФ, потому что это уже инфляционные риски тоже. А по поводу реальности, у Кабмина наверняка есть расчеты, поэтому это все реально.

Уместно ли повышение расходов на государственную охрану органов власти и чиновников?

– Там очень аргументированные затраты. Поэтому мы не представляем себе что это и комментировать это очень сложно.

На какие ведомства и структуры могут быть сокращены расходы в этом проекте госбюджета?

– Пока его не опубликовали, сложно о чем-то говорить. А понятно, что сократить можно что угодно, и нужно сокращать, например, но это уже упирается в совсем другое.

Все говорят, из СБУ, полиции, той же прокуратуры, что надо забирать экономические преступления, которые, условно говоря, самоокупаемые себя ведомства, и которые только "кошмарят" бизнес. И если мы это заберем, то увидим, что у нас там сохраняется огромный простор для сокращения расходов.

Вопросы могут возникнуть везде, поскольку депутаты — лица заинтересованные во многих вещах, по многим направлениям. Мы можем отметить позитивное отличие, то что на дороги выделяется в полтора раза больше. Это большой позитив в этом бюджете, потому что те вещи, которые идут как инвестиции, а не как проедание, это всегда хорошо.

Читайте также: Корнейчук о бюджете-2018: рост цен и тарифов продолжится

Потому что если вы закладываете стоимость даже частично армии, но армию мы сейчас не будем обсуждать, а в полицию, прокуратуру, что угодно, это понятно проедание. А когда мы говорим о таких вещах как инвестиции в экономику, это очень позитивно.

Поддержат ли депутаты этот проект госбюджета и будут ли принимать бюджет "под елочку"?

– Прогнозировать украинских депутатов в принципе невозможно. Понятно, что у всех депутатов будут свои правки. Они будут вносить и на выходе мы что-то увидим. Будет ли это сильно отличаться от текущего бюджета? Не знаю.

Напомним, ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что местные бюджеты и в 2018 году будут зависеть от воли лично премьера и президента.