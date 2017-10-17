Чтобы наполнить госбюджет, Кабмин сыграет на росте инфляции — Устенко

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

Уже во вторник парламент должен рассмотреть проект государственного бюджета на следующий год в первом чтении. Об этом говорится в расписании заседаний Верховной Рады на 17-20 октября. На данный момент известно, что в проекте госбюджета-2018 заложили экономический рост на уровне 3% при инфляции 7% и дефицит в 2,4% ВВП.

В проекте главной сметы прописано, что доходы сводного бюджета вырастут на 15% и составят почти 1 триллион 120 миллиардов гривен.

Параметры, заложенные Кабмином в госбюджет, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Насколько реалистичный обнародованный проект бюджета?

— Этот бюджет вызывает массу вопросов. И основные вопросы связаны с экономическими показателями. Прежде всего, то, что касается этого 3% роста. Премьер утверждает, что мы действительно его можем достичь. И скорее всего, это будет возможно, исходя из того, что внешняя конъюнктура может сложиться позитивная для украинских экспортеров. Что касается параметров, связанных с дефицитом бюджета, то тут есть большие вопросы. Например, дефицит бюджета на этот год должен был быть на уровне около 2,5%. В реальности по факту мы, скорее всего, получим 3,7% ВВП.

Это произойдет потому, что пошло неожиданное увеличение расходов по Пенсионному фонду, увеличиваются дотации домохозяйствам, связанные с началом отопительного сезона. Соответственно, возникает вопрос, а удастся ли правительству выдержать ту зону дефицитности, которая определена на следующий год. Ведь остались не определены, например, дополнительные средства, которые потребует Пенсионный фонд страны. Дефицит Пенсионного фонда в этом году — это даже чуть выше, чем 6 % ВВП. Это колоссальный зашкаливающий дефицит, и его еще увеличили пересмотром пенсий. Увеличение расходов есть по целому ряду статей. Например, оборонное ведомство больше получит денег: вместо 69 миллиардов гривен, которые были у него в этом году, Минобороны сможет увеличить свой бюджет до 83 миллиардов. В принципе, бюджет всего силового блока увеличивается в расходах.

Есть ли ведомства, по которым расходы уменьшены?

— Особенного уменьшения там нет. Мне крайне обидно, что есть некоторые уменьшения по части антикоррупционных ведомств. Крайне обидно с той точки зрения, что это должен быть приоритет номер один для Украины. Есть такие совершенно странные статьи бюджета, которые просто очевидно недофинансированы. Например, развитие инноваций, на 50 миллионов гривен. Это странно в рамках страны, где 45 или 47 миллионов жителей, каждому по гривне на инновации.

Что касается инфляции, то минимальная отметка инфляции этого года — около 12%. И это опять порождает вопросы — инфляция в 7 %, заложенная в следующий год, реальна или нет? Потому что если в этом году было заложено 8%, а получили 12%, то 7% заложенных в следующем году — это 7% или 10,5%? В общем, все может быть. Вопрос теперь к доходной части. Там тоже есть целый ряд вопросов. А если экономика не покажет рост в 3%, то каким образом наполнится доходная часть? Раскруткой инфляции? Следующий вопрос: у нас традиционно большие статьи доходной части — это акцизы. Что будет происходить с акцизами после того, что идет явно открытый конфликт по поводу машин, которые ездят на еврономерах. Они будут платить такой же акциз, как раньше? Они будут платить меньше? Как будут сделаны изменения, как это повлияет на доходную часть?

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Каким будет рост акцизов на табак?

— Я предполагаю, что они должны подняться на 30%, потому что таким был первоначальный договор с ЕС, Соглашение об ассоциации. Но к чему идет привязка этого акциза? К цене евро или к цене гривны? И если к цене евро, не ставим ли мы под риск вообще всю отрасль? Все то же самое относится к алкоголю: привязка идет к чему? К евро или к гривне? Ставлю под вопрос возможность поступления средств и по другим статьям. Но то, что может показаться большому количеству депутатов явной несправедливостью, это отсутствие, например, реального налогообложения на вывоз капитала. И это, конечно, крайне обидно. Потому что фактически вся налоговая нагрузка ложится на население страны в виде акцизов, которые они должны будут платить. Или на украинские компании, но точно не на тех, кто вывозит капитал за пределы страны.

С другой стороны, я предполагаю, что дебаты вокруг документа будут вестись длинные и очень серьезные. И это хорошо, что он есть. Но его качество, конечно, оставляет желает лучшего. Очевидно, что это — не бюджет прорыва. С другой стороны, а какой бюджет мы ожидали в сложившейся ситуации, когда политики пытаются вроде как и заигрывать с электоратом, потому что не понятно, когда будут выборы. В то же время, все-таки надо соблюдать те параметры, которые были оговорены с теми же международными партнерами, с европейцами, МВФ. Мы рассчитываем на помощь от ЕС, даже в этом году 600 миллионов евро так называемой макрофинансовой помощи должно прийти, а в реальности — кредитный ресурс, который будет использоваться на покрытие дефицита государственного бюджета. Но зайдут они или нет, тоже зависит от самого размера дефицита. Никто же не будет нас просто впустую кредитовать, понимая, что ситуация может оказаться нестабильной с точки зрения бюджета. Поэтому там — очень много вопросов, которые требуют серьезного рассмотрения, и я не был бы таким большим оптимистом, ожидающим, что на следующей неделе бюджет будет принят. Нет. Скорее всего, дебаты растянутся так, как традиционно они тянуться в Украине, чуть ли не до Нового Года. Если мне не изменяет память, в прошлом году 24 или 25 декабря был принят бюджет.

Нет ли подмены понятий в заявлениях правительства о том, что увеличение выплат будет за счет роста поступлений от таможни, или это банальное обесценивание гривны в результате проблем с курсом и на самом деле нет никакого роста поступлений от таможни?

— И да, и нет. Я понимаю вашу тревогу, но когда речь идет о поступленях от таможни, все идет с привязкой к курсу, и если курс в бюджете заложен 30 (гривен за доллар — ред.), фактически, с 16% девальвацией по сравнению с текущим курсом, это означает, что вы автоматически должны получить плюс 16%, если вы сохраняете тот же объем импорта. С другой стороны, это такая нефиксированная платформа, потому что курс меняется, а когда курс меняется, например, гривна уйдет с параметра 25 или 27 за доллар на параметр 30, как заложено в бюджете, понятно, что спрос на импортную продукцию начинает уменьшатся, поэтому доходы в бюджет могут быть меньше.

Еще одна статья, которая тоже вызывает тревогу и опасения — это, конечно, все, что связано с инфляцией. Поскольку когда инфляция выходит за пределы того, что заложено в бюджете, например, в этом году — 12% как минимум по факту, инфляция в бюджете заложена 8%, и вот эти 4 процентных пунктах разницы между 12% реальными и 8%, заложенными в бюджет, это так называемый инфляционный налог, который платит все общество дополнительно, который позволяет дополнительно пополнить государственный бюджет. Я боюсь, что в Украине это используется уже как реальный механизм или источник пополнения бюджета.

Стоит отметить, что по мнению юриста Юрия Шулипы, премьер Владимир Гройсман считает, что госсредства должны накапливаться за счет штрафов, которые работодатели будут выплачивать за своих «серых» сотрудников. А экономист Борис Кушнирук заявил, что вместо того, чтобы повышать доходы наименее защищенных слоев населения и инвестировать в экономику, правительство вынуждено тратить бюджетные деньги на обслуживание внешних долгов.