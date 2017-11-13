Инициативы Киева: разрыв дипотношений и расстрелы за сотрудничество с РФ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Киеве звучат все более радикальные предложения относительно отношений с РФ. Россию предлагают определить как "агрессора" на законодательном уровне, дипломатические отношения с ней — разорвать, транспортное сообщение прекратить, за сотрудничество с РФ — расстреливать… "Мирными" все эти инициативы даже при большом желании назвать никак нельзя.

Некоторые из этих инициатив могут быть реализованы в ближайшее время: на текущей неделе Верховная Рада будет рассматривать законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса (точнее — "Об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях").

Депутаты пытаются внести в законопроект норму, обязывающую правительство разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Прочь от Москвы!"

Ранее депутат Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник сообщил, что он намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта формулировку, обязывающую Кабмин в течение трех месяцев со дня принятия закона разорвать дипотношения с Россией (РФ в этом законопроекте названа "агрессором").

Высокопоставленные чиновники к предложению депутата отнеслись с осторожностью. По словам самого Винника, президент Петр Порошенко инициативу не одобрил.

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Но это не значит, что сама идея отвергнута навсегда. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ может регулироваться не поправкой, но "отдельным законом, отдельной процедурой", и депутаты могут внести на рассмотрение Рады "отдельный документ".

По словам нардепа от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, поправка за номером 595 о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.

Впрочем, этот вопрос — вне компетенции Верховной Рады. Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что решения о разрыве дипотношений должны приниматься не парламентом, а правительством — по предложению МИД. Кроме того, по словам чиновника, за внешнюю политику Украины отвечает президент — "и, безусловно, за ним также должно быть слово в этом вопросе".

Разрыв дипотношений: что дальше?

Если дипломатические отношения между Украиной и Россией все же будут прекращены, то посольства закроют, Киеву и Москве для решения текущих проблем (ведь потребность в этом не исчезнет) понадобится посредник. Украинские эксперты предполагают, что это может быть Швейцария (эта страна выступила в роли посредника после разрыва дипотношений между Грузией и РФ в сентябре 2008 года).

На практике это означает, что при посольствах Швейцарии в Тбилиси и Москве действуют секции российских и грузинских интересов. Для рядовых граждан вряд ли это удобно. В прошлом году Москва просила Швейцарию увеличить количество российских консульских сотрудников в Тбилиси в связи с резким ростом обращений за визами.

Под угрозой окажутся российско-украинские экономические связи, которые, вопреки всему, в последнее время даже укрепились. Так, политолог Вадим Карасев напомнил, что все три квартала 2017 года происходит увеличение экспорта украинского производства в Россию. Удастся ли сохранить эту тенденцию в случае разрыва?

"Разорвать (дипотношения — Ред.) всегда можно, это такой себе дипломатический демарш, а потом что делать? У нас и так сегодня дипломатические отношения свернулись, они абсолютно минимизированы", — сказал Карасев в эфире телеканала NewsOne.

По мнению эксперта, "реанимация" старой идеи разрыва дипотношений с РФ призвана отвлечь внимание публики от внутриполитических проблем Украины.

Президент Петр Порошенко не заинтересован в том, чтобы рвать дипотношения с РФ, и "партия войны" устраивает (подобными инициативами) ему "проверку на вшивость", считает политолог Михаил Погребинский.

По его мнению, в настоящее время разрыв дипотношений с РФ невозможен, но это вполне может произойти в перспективе.

"Потому что был запущена еще три года назад некий механизм, некий тренд уступки ультраправым политического поля, особенно того, что касается гуманитарных, внешнеполитических и других вопросов", — сказал Погребинский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей посла Михаила Зурабова, Киев отказался утверждать новую кандидатуру на этот пост. Сейчас российскую дипмиссию на Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

За сотрудничество с РФ… расстрел

Звучат в Киеве и куда более радикальные предложения. Даже не предложения — прямые угрозы. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинских граждан, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере, будут бросать за решетку и… расстреливать.

"Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет", — заявил Турчинов.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что в случае признания России страной-"агрессором", туда могут ездить "только разведчики и шпионы".

Кстати, снова в украинское информационное пространство "вброшен" вопрос о необходимости введения визового режима с РФ. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о крайней необходимости дополнительного контроля "за передвижением российских граждан и за тем, что здесь (на территории Украины — Ред.) делают российские спецслужбы".

По его словам, такой контроль может обеспечить биометрика — "это может быть биометрический визовый режим".

Климкина, похоже, не очень беспокоит судьба четырех миллионов граждан Украины, находящихся в настоящее время в России (по данным МИД Украины). А ведь Москва может ответить зеркально.

Отметим, уже с 1 января 2018 года заработает система предварительной регистрации, а сам въезд будет осуществляться по биометрическим паспортам, а для тех, у кого их нет — с фиксацией биометрических данных. На всех украинских КПП на границе с Россией появится оборудование для считывания биометрики и доступ к базе данных россиян, зарегистрировавшихся в системе предварительной регистрации.