Стало известно, когда Рада рассмотрит проект госбюджета на 2018 год

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада планирует 19 октября приступить к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2018 год, следует из предварительной повестки работы Парламента, обнародованной на ее сайте.

Ожидается, что депутаты рассмотрят документ в первом чтении.

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Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7% и подал документ на рассмотрение Рады. В документе закладывается рост ВВП в следующем году на 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов), что на 14% больше, чем в 2017 году. Правительство надеется, что Рада примет госбюджет на будущий год до декабря.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%.

Ранее первый заместитель министра финансов Оксана Макарова заявила, что Кабинет министров Украины рассчитывает, что Верховная Рада примет государственный бюджет на 2018 год до декабря.